Rye en contradicción por medidas de aves. Demócratas celebran victorias en las primarias.

A continuación, lee las noticias del jueves 10 de septiembre de 2026

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La Fiscalía reportó unas primarias tranquilas en NH, con supervisores estatales y federales incluidos

La elección primaria en New Hampshire el martes fluyó tranquilamente, sin ningún incidente en las urnas, según la oficina de la Fiscalía General.

La Unidad de Ley Electoral del Departamento estatal de Justicia, envió 39 inspectores a los 260 sitios de votación para brindar asistencia y responder preguntas, también supervisaron una línea de emergencia de elecciones. Este es un proceso que ocurre a nivel estatal en cada elección.

Mientras tanto, la administración de Trump envió algunos monitores federales electorales a Nashua y Manchester para, traduzco y cito, “supervisión electoral no partidista”. New Hampshire es uno de los seis estados que tuvo supervisores federales en las urnas.

Los Demócratas celebraron las victorias de la primaria en St. Anselm College

Los Demócratas de New Hampshire celebraron a los candidatos que ganaron las elecciones primarias esta semana y aquellos que no … esto fue durante un desayuno de integración en St. Anselm College, el miércoles.

El Congresista Chris Pappas, quien ahora es el nominado del partido para el Senado Nacional, le dijo al público que los votantes enviaron un mensaje claro el martes.

“Dijeron que están hartos de lo que sucede en nuestra política y que están listos para el cambio. Están preparados para desafiar a los políticos extremistas, a los intereses corporativos especiales y a la clase multimillonaria. Están listos para enfrentar los costos, la crueldad, el caos y la corrupción del Washington de Donald Trump”, dijo Pappas.

Los líderes estatales Demócratas dijeron que la participación en la primaria del martes probablemente establezca un nuevo récord para el partido, y que eso es una buena señal para noviembre.

Mientras tanto, los Republicanos dicen que están contentos de que la actual gobernadora Kelly Ayotte y el ex senador John E. Sununu encabezan su lista electoral.

Ambos han ganado elecciones a nivel estatal anteriormente, algo que ningún Demócrata que figure en la papeleta de noviembre ha logrado jamás.

En Rye se aprobaron dos medidas contradictorias: una exige mantener un establo municipal libre de aves, y otro protege a las colonias de aves

En Rye, el destino de unas pocas docenas de parejas de golondrinas comunes migratorias sigue en el aire.

Los votantes aprobaron el martes dos propuestas contradictorias relacionadas con la presencia de estas golondrinas en un establo municipal.

La decisión mezclada despierta confusión sobre lo que le pasará a los pájaros.

Durante décadas, una colonia de golondrinas comunes migró al Goss Barn para poner sus nidos y criar a sus polluelos.

Sin embargo, el granero fue clausurado a principios de este año debido a la acumulación de excrementos de aves.

Una de las propuestas aprobadas por los votantes exige explícitamente mantener el establo municipal libre de animales silvestres.

Pero los votantes también aprobaron una medida contrapuesta que prohíbe cualquier perturbación de las colonias de aves, salvo que representen un riesgo para la salud pública.

Un funcionario del pueblo le dijo a NHPR en la mañana del miércoles que no podían decir lo que estas propuestas contradictorias significan. El asunto ha dividido al pueblo y ya ha sido tema de un caso en el tribunal, y no es claro si esto va a resultar en otro.

Los votantes el martes en Rye presenciaron filas largas mientras un moderador decía que probablemente haya un récord por la participación el día de las elecciones primarias.

Esto también pasa en NH:

Un spa en Bow está bajo investigación por tráfico de humanos y prostitución, el Concord Monitor reporta.

Yihong Spa, anteriormente conocido como Annie Spa y Lisa Spa, fue objeto de una redada el martes por parte de la policía de Bow, con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. y la oficina del Fiscal General de New Hampshire. No se han realizado detenciones.

Es la acción más reciente en un esfuerzo estatal de tomar medidas estrictas contra los salones de masaje ilícitos en New Hampshire. Al menos 16 establecimientos similares han sido clausurados desde el año 2024.