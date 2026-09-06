No, EEUU no pausó entrevistas para visas de turismo y negocios; sí para residencias y empleo

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Publicaciones en redes sociales aseguran que el gobierno de Estados Unidos suspendió hasta nuevo aviso las entrevistas de turismo, negocios, estudio o trabajo temporal. Sin embargo, eso es falso.

Estados Unidos sí pausó las entrevistas para solicitar la visa de inmigrante, pero este tipo de visa es para obtener la residencia permanente.

La medida no afecta a las visas de turismo, tratamiento médico, negocios, trabajo temporal o estudios ni otras que son para estancias temporales.

“El gobierno del presidente (Donald) Trump pausa y detiene la emisión de cualquier tipo de visa para turistas y extranjeros en Estados Unidos”, asegura una publicación en Facebook del 26 de agosto de 2026. “La medida afecta a solicitantes de visas de turista (B1/B2), trabajo y estudio”, afirma otra publicación en Instagram , también de agosto. Sin embargo, esto es falso.

El Departamento de Estado (DOS, pos sus siglas en inglés) no suspendió las entrevistas para visas de no inmigrante (NIV, por sus siglas en inglés). Un vocero del Departamento de Estado le dijo a Reuters que está capacitando a funcionarios consulares, con el fin de descartar a las personas que consideren que podrían convertirse en carga pública , es decir, que probablemente necesiten asistencia estadounidense para subsistir. Revisamos los comunicados de prensa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) y del DOS , así como del Registro Federal , y no encontramos un anuncio de cancelación de entrevistas para visas de no inmigrante.

Sí pausó, en cambio, las entrevistas para visas de inmigrante (IV, por sus siglas en inglés) con las que se obtiene la residencia permanente.

Una visa de inmigrante es una autorización oficial que se otorga a un ciudadano extranjero para vivir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos, ya sea por lazos familiares o por empleo . Al ingresar al país con una visa de inmigrante, se obtiene la residencia legal permanente, conocida como tarjeta verde o “green card”. Este es el trámite para el que el gobierno sí suspendió las entrevistas.

La visa de no inmigrante , en cambio, es un documento que se otorga para estar de manera temporal en Estados Unidos, como las visas de turismo, negocios, estudios y empleos temporales, entre otras. Para estas visas, al contrario de lo que dicen las publicaciones en redes, el gobierno no ha suspendido las entrevistas.

Días antes de este anuncio, el 21 de agosto de 2026, una jueza federal en Nueva York, Jeannette Vargas, le dio un revés al gobierno de Trump y ordenó reanudar los trámites de visas de inmigrante en 75 países, que habían sido pausados desde enero del mismo año, supuestamente por ser ciudadanos de países que podrían convertirse en carga pública . El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuló las regulaciones sobre carga pública bajo el gobierno de Joe Biden y emitió guías actualizadas que entrarán en vigor el 18 de septiembre de 2026 .

Esta pausa de entrevistas para la emisión de visas de inmigrante para solicitantes fuera de Estados Unidos es muy distinta a otra medida en preparación por parte del Departamento de Estado: la posible revocación de hasta 200,000 de visas de turismo y negocios (B1/B2) emitidas, entre 2016 y 2026, a personas que luego solicitaron asilo, según documentos citados por The Associated Press (AP) . Salvo impugnación o modificación, estas acciones se tomarán en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).*

De acuerdo con AP, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, declinó comentar sobre la cantidad de visas que podrían ser revocadas a los que se encuentran en proceso de asilo, diciendo que “como el proceso estará en curso, la cantidad de revocaciones sigue siendo dinámica y se realizará de forma continua”. Según la agencia de noticias, otros funcionarios entrevistados “hablaron bajo condición de anonimato porque las revocaciones aún no son definitivas”.

*Actualización: esta nota fue actualizada el 3 de septiembre de 2026 para incluir como contexto otra de las medidas anunciadas por el Departamento de Estado sobre el plan de revocar más de 200,000 visas de turismo y negocios a solicitantes de asilo.

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