Beneficiarios DACA que viajan fuera con ‘advance parole’ podrían enfrentar restricciones al regresar

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La Junta de Apelaciones de Inmigración revocó un precedente de 2012, lo que cambia las condiciones para algunos inmigrantes que viajan fuera de EE. UU. con advance parole (permiso adelantado de viaje).

(permiso adelantado de viaje). Los beneficiarios de DACA que hayan acumulado más de 180 días de presencia ilegal en el país podrían enfrentar prohibiciones de reingreso de 3 o 10 años.

La decisión también podría afectar a otros inmigrantes con advance parole, como solicitantes de visas U, visas T, VAWA o asilo, por lo que se recomienda consultar con un abogado de inmigración antes de viajar.

El 13 de agosto de 2026, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia (DOJ) revocó un precedente legal establecido en 2012 que permitía a ciertos inmigrantes con estatus temporal, como beneficiarios de DACA (el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia)), viajar fuera de Estados Unidos y regresar con un permiso adelantado de viaje conocido como advance parole.

A partir del 13 de agosto de 2026, salir del país, aunque sea con un advance parole, se considerará una “salida” (departure) y la persona puede quedar sujeta a una prohibición de reingreso a Estados Unidos si ha acumulado más de 180 días en el país sin presencia legal, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Por ejemplo:

Si el inmigrante ha acumulado más de 180 días de presencia ilegal, pero menos de un año,durante una misma estancia, no podrá ser admitido en Estados Unidos dentro de los 3 años siguientes a su salida.

más de 180 días de presencia ilegal, pero menos de un año,durante una misma estancia, no podrá ser admitido en Estados Unidos dentro de los 3 años siguientes a su salida. Si ha acumulado un año o más de presencia ilegal durante una estancia no podrá ingresar a Estados Unidos en 10 años.

Todd Schulte, presidente de FWD.us , una organización nacional bipartidista fundada por Mark Zuckerberg y otros líderes de la industria tecnológica, dedicada a promover soluciones en materia de justicia penal e inmigración, dijo en un comunicado que la decisión de la BIA “es claramente una medida innecesaria y cruel”.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( USCIS ), los beneficiarios de DACA pueden viajar fuera del país y volver usando advance parole en las siguientes circunstancias:

Fines humanitarios, incluyendo recibir tratamiento médico, asistir a funeral de un familiar o visitar a un pariente enfermo.

Fines educativos, como programas de semestre en el extranjero e investigación académica.

Fines laborales, incluyendo asignaciones en el extranjero, entrevistas, conferencias o capacitación, citas consulares para una visa de no inmigrante patrocinada por el empleador o reuniones con clientes en el extranjero.

La abogada de inmigración Kathleen Martínez, de Texas, advirtió, en un video publicado en YouTube, que las personas que hayan acumulado 180 días de presencia ilegal con un advance parole no deben viajar fuera de Estados Unidos, ya que no se les permitiría regresar al país, , a menos que obtengan una exención cuya aprobación podría tardar entre “dos a tres años” antes de que la persona pueda regresar.

Cómo se acumulan días de presencia ilegal

Según la ley federal , los inmigrantes no pueden acumular días de “presencia ilegal” cuando son menores de 18 años. Es decir, aquellos que no tenían un estatus legal o temporal, incluido el beneficio de DACA, a los 18 años, y permanecieron en esa situación por 6 meses más (es decir, 180 días después de cumplir los 18 años), estarían sujetos a una prohibición de volver a Estados Unidos por 3 años, incluso si posteriormente obtuvieron DACA.

Esta prohibición aumenta a 10 años si llegaron a acumular un año o más de presencia ilegal. También pueden haber acumulado presencia ilegal si han tenido períodos de más de seis meses sin la cobertura entre renovaciones, explicó Martínez.

Asimismo, los beneficiarios de DACA que tienen una “orden de expulsión” y viajan con advance parole provocarán que se ejecute la orden, agregó.

Otros inmigrantes que podrían ser afectados

De acuerdo con Martínez, la decisión de la BIA afecta a todos los inmigrantes que cuenten con un advance parole emitido por USCIS, incluyendo a solicitantes de visas U, visas T, VAWA (Ley de Violencia contra la Mujer) o asilo.

La abogada recomienda no viajar fuera de Estados Unidos a quienes hayan acumulado días de presencia ilegal y consultar con un abogado de inmigración para determinar si se encuentra en esta situación.

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