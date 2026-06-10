El Mundial preocupa a defensores de derechos civiles de inmigrantes en NH y en el Noreste

Los defensores de los derechos de inmigrantes en New Hampshire y en el Noreste están preocupados por la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante la Copa del Mundo este verano. Algunos de ellos emitieron un aviso de viaje conjunto para los miles de aficionados que asistirán a los partidos, a reuniones para verlos en grupo o viajarán por la región.

“Es una lástima, porque para miles de millones de personas, este es el evento deportivo más esperado, culturalmente significativo e importante del mundo”, dijo en inglés Dylan Hoey de la Alianza de New Hampshire para Inmigrantes y Refugiados. “La manera en que tratamos a los visitantes, tanto a nuestro estado como a nuestro país, es un reflejo de quienes somos como personas”.

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Para visitantes del exterior, las organizaciones advirtieron a los viajeros a ser cuidadosos en los aeropuertos y en otros puertos de entrada debido a la preocupación por el control de las redes sociales y las búsquedas en dispositivos electrónicos.

Mientras viajan en Estados Unidos, el aviso solicita a los visitantes a llevar sus identificaciones y documentos de estatus, al igual que un contacto de emergencia, información de un abogado de confianza y la embajada o consulado más cercano en caso de que sean detenidos.

Hoey dijo que esto es especialmente relevante para visitantes que manejan a través de New Hampshire para un partido en Massachusetts, New Jersey o Canadá, ya que la Policía Estatal de New Hampshire es una de las 22 organizaciones en New Hampshire que han firmado un acuerdo para trabajar de cerca con ICE. New Hampshire es el único estado en la región que tiene estos acuerdos, además del Departamento de Correcciones de Massachusetts.

“Cualquiera que esté viajando en carreteras con peaje o carreteras estatales, podría verse involucrada en una operación de control migratorio por una infracción de tránsito”, dijo. “Realmente incentivamos a las personas que viajan, aunque solo vayan a la casa de un amigo o si van a circular por la región en ruta a Boston, a estar al tanto de sus derechos”.

Para los aficionados inmigrantes de la región, los defensores están preocupados de que las fiestas para ver el partido en bares locales y restaurantes sean objetivos de redadas de ICE. Debido a eso, la coalición está compartiendo toolkits o kits de herramientas a negocios locales en varios idiomas donde se explican los derechos, lo que se debe decir si ICE aparece y cómo pedirles a los agentes una orden judicial.

Para otros defensores de New Hampshire, la Copa Mundial es una oportunidad para visibilizar ante los medios internacionales la creciente aplicación de la ley migratoria. La escritora Kim Herdman-Shapiro participó en la iniciativa No ICE New Hampshire y formó parte de la oposición a un proyecto para construir un centro de detención del ICE en Merrimack , que finalmente fue cancelado.

Ahora, está coordinando el Proyecto World Cup Spotlight, una serie de eventos en partidos diseñada para protestar las condiciones en las instalaciones de detención de ICE. Ella dijo que están planeando una protesta en un evento de aficionados en Boston, y una una brigada de visibilidad en las autopistas interestatales, entre otras acciones.

“Los medios del mundo ahora vienen a nosotros. Tenemos que tratar de robar algo de atención”, dijo ella en inglés. “Y utilizarla para hablar del aspecto poco atractivo de lo que está pasando en verano, el cual es que las condiciones donde viven los detenidos y el miedo que tienen las comunidades inmigrantes”.

El primer partido del Mundial en New England será entre Scotland y Haití la noche de este sábado en el Gillette Stadium.

Traducción de María Aguirre.