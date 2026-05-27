Dueño de casino se declarará culpable de malversar fondos de la pandemia, y más noticias en español.

A continuación, lee las noticias del miércoles 27 de mayo de 2026

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Dueño de un casino y exsenador estatal se declarará culpable de malversar $250,000 en préstamos para la pandemia

El dueño de un casino y ex senador estatal Andy Sanborn está declarándose culpable por un nuevo cargo federal de mala utilización de más de $250,000 en su negocio que el gobierno federal le brindó de alivio durante la pandemia. Él utilizó algo de este dinero para comprarse un Porsche, según la oficina de la Fiscalía General.

Sanborn, cuyo casino en Concord fue cerrado por el estado por un supuesto fraude en 2023, enfrenta casi 10 años de prisión pero los fiscales federales recomendarán que sirva un año, según el acuerdo de culpabilidad.

Sanborn podría enfrentar una multa de $250,000 y ser forzado a pagar la restitución. El acuerdo de culpabilidad exime a la esposa de Sanborn, exmiembro de la Cámara Laurie Sanborn, de cualquier posible responsabilidad penal.

Sanborn ya enfrenta otros cargos en la corte estatal por alegadamente un fraude en otro programa federal de alivio durante la pandemia. Él está peleando el plan del estado de revocarle su licencia de casino en la Corte Suprema.

NHPR no pudo contactarlo inmediatamente para un comentario.

Un juez evalúa el pedido de la administración Trump de tener datos confidenciales de los votantes de New Hampshire.

Los abogados para la administración de Trump estaban en una corte federal en Concord el martes.

Buscan obligar a New Hampshire a entregar su base de datos de votantes a nivel estatal. La administración ya ha hecho exigencias similares a otros estados.

Los funcionarios federales dicen que aquellos se necesitan para asegurar que los estados sigan leyes federales electorales.

Pero New Hampshire se ha negado, argumentando que los oficiales federales no han brindado un propósito claro para compartir los récords, que incluyen la licencia de conducir de cada votante y su número parcial de seguridad social.

Un juez federal no emitió un fallo inmediatamente sobre el asunto después de la audiencia.

Una propuesta para un centro de datos en Nottingham crea controversia y llama la atención en todo el estado.

Un emprendedor del Seacoast dijo que la construcción de un centro de datos en Nottingham sería una victoria para el pueblo.

Thomas Moulton está proponiendo hacer una instalación en el estrecho de la Ruta 4.

El anuncio del proyecto despertó la oposición de algunos residentes, quienes advierten que los centros de datos consumen enormes cantidades de energía y agua.

Pero Moulton le dijo a NHPR que él no ha tenido la oportunidad de compartir todas las ventajas que puede traer el proyecto, incluyendo un aumento de los ingresos fiscales.

“No he hecho escuchar mi voz, y todos están saliendo a criticarme”, dijo Moulton en inglés. “Por favor, cálmense”.

El Comité de Planificación de Nottingham realizará su primera audiencia sobre la propuesta el miércoles.

Esto también pasa en New Hampshire:

Las comunidades en New Hampshire están obteniendo más de $1 millón de dólares del gobierno federal para cubrir costos de desastres que remontan al 2019.

Emily Martuscello lidera la Oficina de Manejo de Emergencias de Nashua. La ciudad recibirá más de $100 mil en reembolsos por los costos incurridos durante la pandemia de COVID-19. Ella dice que Nashua tiene suficiente en su presupuesto para manejar los años largos de espera

“Pero ese no es el caso para la mayoría de otras comunidades alrededor del estado”, agregó en inglés.

Martuscello dijo que varios cierres afectaron a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y retrasó el flujo de dinero.

FEMA también está reembolsando al gobierno estatal por costos vinculados a la inundación.