Manchester pide por mejor accesibilidad en la ciudad. Nashua celebra el Vasant.

A continuación, lee las noticias del lunes 25 de mayo de 2026

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Los residentes de Manchester piden accesibilidad para caminar en las aceras de la ciudad.

Algunos residentes de Manchester le están pidiendo a la ciudad que mejore el mantenimiento de las aceras.

Alrededor de una mitad de docena de personas hablaron en la más reciente Junta del Alcalde y Concejales sobre la necesidad de mejor accesibilidad.

Una de ellas fue Tesseract Bloodrune, una residente del escaño 4 que tiene una discapacidad y utiliza ayuda para desplazarse. Ella no maneja, y se le complica andar por las aceras de la ciudad.

“En el pasado año he destrozado dos pares de zapatos, me he cortado el talón en aceras cubiertas de cristales rotos, me he torcido el tobillo al pisar trozos de acera que se dañan bajo mis pies, y con frecuencia sufro de dolores musculares y lesiones articulares solo por caminar por la ciudad”, dijo.

Como Bloodrune, otros residentes están pidiendo que se saque la nieve con tiempo, y que se reparen las aceras que están dañadas.

El Festival Vasant en Nashua exhibe el arte de la diáspora India

Este fin de semana, cientos de personas celebraron el Vasant o la celebración India de la primavera, con música y competencias de baile en la secundaria Nashua High School South.

Manoj Chourasia es el presidente de la Asociación de la India de New Hampshire. Él dice que el día es un momento para la comunidad.

“...Tratamos de celebrar la cultura... Y la primavera marca el inicio de una nueva energía, un nuevo entusiasmo, una nueva vida; por eso queremos celebrarlo. Ese es el significado del festival de Vasant”, dijo Chourasia.

Él dice que mientras las personas se han mudado a New Hampshire desde diferentes regiones de la India, el festival refleja una gama de canciones, música, religión y costumbres.

El Mundial atraerá a casi dos millones de turistas, pero está complicando las visas de trabajadores de verano

Se esperan alrededor de dos millones de visitantes internacionales en Massachusetts para el Mundial de Fútbol Masculino que empieza el próximo mes.

Pero esto está dificultando que los trabajadores de la temporada de verano de otros países —que trabajan en lugares como Cape Cod— lleguen hasta aquí.

WBUR reporta para el New England News Collaborative que está complicado obtener visas.

La administración de Trump ha priorizado las visas para los viajeros que vienen al Mundial, y eso es bueno para los fanáticos internacionales, pero no para personas como Daniel Castillo.

Él es de Colombia, y se supone que debía empezar a trabajar en un restaurante de comida rápida en Hyannis este mes.

Él no esperaba que el Mundial sea un problema, hasta pensó que sería bueno contar con turistas y el consumo, pero la situación ha sido más complicada de lo esperado y, traduzco y cito, dice que “es triste porque acá amamos el fútbol”.

Castillo dice que cree que debe renunciar a sus planes de trabajar en el Cape. Los negocios allí dependen en casi 5,000 estudiantes internacionales para trabajar cada verano.

Legisladores ofrecen recomendaciones para apoyar el Centro de Detención Juvenil

Los legisladores republicanos dijeron el viernes que los recortes presupuestarios estatales contribuyeron a la crisis en el centro de detención juvenil de New Hampshire, incluyendo el supuesto uso de métodos de contención ilegales contra menores.

Los legisladores también fueron críticos con el ex director del centro.

La presidenta del Senado Sharon Carson dijo que un nuevo reporte de legisladores que investigan las alegaciones de abuso en el Centro de Servicios Juveniles Sununu, deja claro que los legisladores deben restablecer fondos a dos agencias estatales: la Oficina del Defensor del Menor —un organismo de supervisión independiente— y la División para la Infancia, la Juventud y las Familias. Ambas agencias perdieron fondos el año pasado.

La senadora Victoria Sullivan criticó al exdirector del centro de detención juvenil, Joseph Nye —quien renunció el miércoles—, por haberse ausentado durante gran parte del mes de mayo, mientras seguían las denuncias de abusos y las lesiones entre el personal.

Sullivan dijo que, traduzco, y cito, ”un líder no abandona a los jóvenes”.

El abogado de Nye dijo que este “rechaza cualquier crítica”.

El comité espera recibir una respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos la próxima semana.

Portsmouth inaugura un mural de Ona Judge

El Black Heritage Trail de New Hampshire inauguró este fin de semana un nuevo mural en honor a Ona Judge, rindiendo homenaje a su valentía por difundir la historia de su escape de la esclavitud.

Judge fue una esclava en la casa de George y Martha Washington en Mount Vernon en Virginia, y escapó una noche mientras el primer presidente del país cenaba, y se escondió en un barco de Philadelphia a Portsmouth.

El Black Heritage Trail dice que los Washington hicieron todo lo posible por capturar a Judge.

Manny Ramirez, de Positive Street Art, es el artista que pintó el mural, y dijo que, traduzco y cito, “... esta es una de las verdades incómodas que no queremos reconocer… no se trata de buscar culpables, sino de aprender de nuestro pasado”.

El mural representa a Judge con el telón de fondo del puerto de Portsmouth a finales del siglo 18.

Ella pasó el resto de su vida en New Hampshire… como una mujer libre.