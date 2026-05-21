Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Memorial Day 2026

New Hampshire se alista para recibir el verano con eventos divertidos y al aire libre. También regresan los festivales anuales, como Outdoor Fest en Rumney, el Festival de Linternas Flotantes en Keene y el Día Mundial de la Migración de los Peces en Hinsdale.

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Outdoor Fest 2026 desde el viernes 22 de mayo hasta el lunes 25 en Barn Door Hostel en Rumney. En su octava edición, este festival ofrece escalada en roca, food trucks, yoga y comida. Los precios varían. Más información.

desde el viernes 22 de mayo hasta el lunes 25 en Barn Door Hostel en Rumney. En su octava edición, este festival ofrece escalada en roca, food trucks, yoga y comida. Los precios varían. Renaissance on the Riverwalk a partir del viernes 22 hasta el lunes 25 de mayo en Le Parc de Notre Renaissance en Nashua. Hay un programa completo de eventos que incluye espectáculos en vivo, juegos, una regata de patitos de goma y un desfile de kayaks iluminados. La entrada es gratis. Más detalles.

a partir del viernes 22 hasta el lunes 25 de mayo en Le Parc de Notre Renaissance en Nashua. Hay un programa completo de eventos que incluye espectáculos en vivo, juegos, una regata de patitos de goma y un desfile de kayaks iluminados. La entrada es gratis. Floating Lanterns Festival (Festival de Linternas Flotantes) el sábado 23 de mayo de 6 p.m. a 9 p.m. en Stonewall Farm en Keene. Además de las linternas, hay proyección de la película Enredados, juegos, música y más. La entrada es gratis. Más información.

(Festival de Linternas Flotantes) el sábado 23 de mayo de 6 p.m. a 9 p.m. en Stonewall Farm en Keene. Además de las linternas, hay proyección de la película Enredados, juegos, música y más. La entrada es gratis. World Fish Migration Day (Día Mundial de la Migración de los Peces) de 11 a.m. a 4 p.m. el sábado 23 de mayo en Millstream Riverfront Park and Community Center en Hinsdale. Este evento de concienciación global contará con demostraciones prácticas, arte inspirado en el río y vendedores locales. Es gratis. Más información.

(Día Mundial de la Migración de los Peces) de 11 a.m. a 4 p.m. el sábado 23 de mayo en Millstream Riverfront Park and Community Center en Hinsdale. Este evento de concienciación global contará con demostraciones prácticas, arte inspirado en el río y vendedores locales. Es gratis. Spring Plant Sale (Venta de Plantas por Primavera) el sábado 23 de mayo de 8:30 a.m. a 11 a.m. en la Iglesia Congregacional Monadnock en Colebrook. Evento gratis. Más información.

(Venta de Plantas por Primavera) el sábado 23 de mayo de 8:30 a.m. a 11 a.m. en la Iglesia Congregacional Monadnock en Colebrook. Evento gratis. Brandmoore Farm Open Farm Day and Plant Sale el sábado 23 de mayo de 11 a.m. a 2 p.m. en Rollinsford. La granja invita a ver a los animales, música en vivo, un show de títeres para niños a la 1 p.m. y más. La entrada es gratis. Más información .

el sábado 23 de mayo de 11 a.m. a 2 p.m. en Rollinsford. La granja invita a ver a los animales, música en vivo, un show de títeres para niños a la 1 p.m. y más. La entrada es gratis. . NH Alt Market el sábado 23 de mayo de 11 a.m. a 4 p.m. en Newmarket Millspace. Este mercado contará con más de 20 artistas de “lo místico”, artes textiles, arte bidimensional y grabado, joyería, cerámica. La entrada es gratis. Más información.

el sábado 23 de mayo de 11 a.m. a 4 p.m. en Newmarket Millspace. Este mercado contará con más de 20 artistas de “lo místico”, artes textiles, arte bidimensional y grabado, joyería, cerámica. La entrada es gratis. Halfway to Halloween Party el sábado 23 de mayo de 8:30 a.m. a 7 p.m. en Bookery en Manchester. La entrada es gratis. Más información .

el sábado 23 de mayo de 8:30 a.m. a 7 p.m. en Bookery en Manchester. La entrada es gratis. . LDR Field Trip to Brimfield North el domingo 24 de mayo de 9 a.m. a 3 p.m. en Lilise Designer Resale en Concord. Los participantes se reunirán en LDR, en el centro de Concord, subirán a un bus e irán a Brimfield North, en Contoocook, para una feria de antigüedades, mercado de pulgas y festival de food trucks. Evento gratis. Más información .