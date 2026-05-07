Policía de Manchester busca a adolescente desaparecida. Comité recomienda censura de legislador estatal.

A continuación, lee las noticias del jueves 7 de mayo de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Policía de Manchester pide ayuda para ubicar a una adolescente desaparecida

Manchester Police Department Una foto receiente de Micaela Diaz-Feliciano.

La policía de Manchester solicita la ayuda del público para localizar a una adolescente desaparecida desde el lunes.

Micaela Diaz-Feliciano fue vista por última vez alrededor de las 6:40 a.m. el lunes cerca del Mall de Manchester caminando hacia la escuela, pero nunca llegó. Se le describe como una joven de 5 pies de altura, con cabello largo y negro. Vestía una sudadera rosa y jeans.

Oficiales piden que si alguien tiene alguna informacion sobre Micalea que llamen al 603-668-8711.

Altos precios de gasolina aprietan a conductores profesionales

Muchos conductores se sienten apretados por el costo del combustible... especialmente aquellos que conducen para ganarse la vida.

Zack Germaine es un camionero de Quebec. Recientemente se detuvo en la parada de descanso de Hooksett mientras regresaba a la ciudad de Quebec. Comentó que sus jefes han reducido sus horas de conducción y las de sus compañeros debido a los crecientes costos.

"Simplemente tenemos menos viajes, menos entregas. Nos estamos quedando más cerca de la frontera. Así que no vamos tan lejos como antes... Y como nos pagan por milla, esto no es nada bueno".

Germaine dice que está conduciendo unos 500 kilómetros menos en cada viaje (unas 311 millas). Otros conductores profesionales mencionaron que están tratando de conducir más despacio como una estrategia para consumir menos combustible.

Gobernadora Ayotte dice que el estado investigara cualquier alegación de abuso en el centro de detención juvenil

La gobernadora Kelly Ayotte dice que está comprometida a garantizar que los jóvenes recluidos en el centro de detención estatal reciban un trato adecuado.

El Fiscal General de New Hampshire continúa investigando nuevas denuncias de abuso físico y restricciones indebidas en el Centro de Servicios Juveniles Sununu. Ayotte dijo frente periodistas el miércoles que tomará medidas ante cualquier acusación que resulte fundada.

"Creo que debemos llegar al fondo del asunto, y si de esa investigación surgen recomendaciones necesarias —ya sea para mejorar las prácticas, realizar cambios de personal o cualquier tipo de modificación en las instalaciones— abogaré por ellas y trabajaré para que se cumplan", dijo en inglés.

Tanto el Defensor del Niño del estado como el Centro de Derechos de las Personas con Discapacidad han determinado que los residentes del Centro Sununu han sufrido negligencia y aislamiento, incluso después de que la oficina del Fiscal General asegurara que tales abusos habían cesado. Un comité legislativo especial también está investigando incidentes recientes de maltrato en el centro.

Consejo ejecutivo aprueba fondos para cubrir el sobretiempo de guardias en las prisiones estatales

El consejo ejecutivo de New Hampshire votó el miércoles a favor de aprobar $12 millones adicionales para cubrir las horas extra de los guardias en las prisiones estatales.

Los costos por horas extra en las cárceles de New Hampshire han ido en aumento durante años debido a la falta de personal. El comisionado de correccionales, Bill Hart, informó al consejo que el estado opera actualmente con una tasa de vacantes del 50% entre los oficiales correccionales, lo que significa que el estado no tiene más opción que pagar el doble por los turnos extra.

"Estamos en una situación en la que contar con el personal mínimo es a menudo solo una aspiración, por lo que tenemos que pedirle a la gente que venga a trabajar", dijo en inglés.

El año pasado, un trabajador de correccionales cobró casi $300,000 solo en horas extra. De hecho, el pago de horas extra es la razón por la cual 9 de los 10 empleados estatales mejor pagados el año pasado pertenecían al departamento correccional.

Comité recomienda una censura formal en contra de un representante por publicaciones ofensivas

Un comité de la Cámara de Representantes de New Hampshire recomienda que la cámara censure a un legislador estatal por publicaciones ofensivas en redes sociales dirigidas a sus colegas.

El representante Travis Corcoran pidió en X a principios de este año una "solución final para los chicos de teatro en la legislatura", después de que un colega judía lo invitara a una noche de karaoke para legisladores.

Los miembros del Comité de Administración Legislativa debatieron el miércoles diversas formas de castigo para Corcoran, incluyendo una reprimenda o incluso la posible expulsión de la legislatura. El secretario de la Cámara, Paul Smith, explicó que la censura es la opción formal:

"El miembro tendría que presentarse ante el estrado de la cámara y ser informado por el oficial que preside que, por el margen de votos obtenido, ha sido censurado formalmente por la Cámara",dijo.

La recomendación de censura pasa ahora al pleno de la Cámara para su consideración.

Matrículas de estudiantes internacionales en universidades de New Hampshire incrementaron un poco

El número de estudiantes internacionales matriculados en universidades de New Hampshire ha aumentado en el último año, según nuevos datos del bufete de abogados Manifest.

El incremento fue pequeño, apenas superior al 1%. Sin embargo, New Hampshire es uno de los diez estados donde el número de estudiantes internacionales mostró algún crecimiento.

Manifest señala que la disminución a nivel nacional se debe a varios factores, como retrasos en el procesamiento consular, el aumento de los costos y cambios en las políticas, como entrevistas personales obligatorias y la revisión de perfiles en redes sociales, lo que ha dificultado el proceso para los futuros estudiantes.