Llegó la temporada de garrapatas a New England. Te contamos cómo cuidarte.

Shyloh Favreau es conocido entre sus amigos como “la persona garrapata”. Y en las pasadas semanas, le han empezado a llegar llamadas.

“Puede ser un momento bastante estresante cuando te das cuenta que te picó una garrapata”, dijo en inglés.

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“El paso más importante, si encuentras una garrapata encima de ti, es sacarla de manera segura lo antes posible”.

Favreau administra servicios de diagnóstico en la Extensión de la Universidad de New Hampshire. Él dijo que el laboratorio , que estudia las garrapatas en busca de patógenos, ha visto un aumento significativo en solicitudes desde comienzos de abril, un repunte normal para esta época del año.

“La temporada de garrapatas está en pleno apogeo en New Hampshire”, dijo. “Las garrapatas se activan cuando las temperaturas superan los 40 grados”.

Mientras la temporada de garrapatas continúa, prevenir picaduras es muy importante. Las garrapatas no saltan o vuelan – se arrastran hacia arriba. Así que utilizar pantalones largos, meter los pantalones dentro de las medias, y utilizar ropa de colores vivos puede ayudar a proteger la piel y hacer que las garrapatas sean más visibles.

Las pinzas de punta estrecha son buenas para sacar garrapatas. Y una vez que la hayas removido, Favreau dijo que es importante limpiar la picadura con jabón, agua y pasarle alcohol.

Si quieres hacerle una prueba a la garrapata, colócala en una funda Ziploc y envíala al laboratorio. El laboratorio de estudio de la UNH Extension y otros, como la organización sin fines de lucro BeBop Labs , pueden estudiar cosas como los patógenos que causan la enfermedad de Lyme , la cual ha aumentado en New Hampshire durante los pasados cuarenta años.

Kaitlyn Morse dirige los laboratorios BeBop. Ella dijo que en esta época del año, recibe cientos de garrapatas todas las semanas.

“Lo más importante es detectar garrapatas… y usar los pesticidas adecuados en la ropa”, dijo Morse en inglés.

Las garrapatas de patas negras, más pequeñas que las garrapatas de los perros, pueden ser más difíciles de detectar, pero son portadoras predominantes de la enfermedad, dijo Morse. Aquellas garrapatas son de casi el tamaño de una semilla de sésamo, y las garrapatas más jóvenes son del tamaño de una semilla de amapola.

Investigaciones de Dartmouth demuestran que la mitad de garrapatas adultas de pata negra en el Noreste cargan bacteria que causa la enfermedad de Lyme, según datos de 1989.

Traducción por María Aguirre.

