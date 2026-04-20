NH celebró la naturaleza silvestre el fin de semana. Aumentará penalidad de licencia por ofensas DUI.

A continuación, lee las noticias del lunes 20 de abril de 2026

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Gobernadora Ayotte firmará proyecto de ley que aumenta la penalidad de suspensión de licencia para ofensas DUI a 9 meses

Un proyecto de ley para aumentar las penalidades de conductores sospechosos de manejar bajo influencia del alcohol que se rehúsan a hacerse las pruebas de aliento, ha llegado al escritorio de la gobernadora Kelly Ayotte.

Ahora, si un conductor sospechoso se niega a hacerse la prueba, pierde la licencia por 6 meses. Esto es tres meses menos de los 9 meses de pérdida de licencia en la mayoría de casos de primera ofensa de Manejar Bajo la Influencia (DUI).

Bajo el proyecto que se espera que Ayotte firme esta semana, negarse a una prueba de aliento significa una suspensión de licencia de 9 meses.

Ayotte ha incentivado a legisladores a hacer que esta suspensión sea de un año, pero ella dice que este proyecto es un paso adelante para lidiar con lo que llama una cultura en New Hampshire que acepta el manejo bajo la influencia del alcohol.

Oficiales de NH realizaron dos rescates en senderos de NH este fin de semana

Oficiales de Pesca y Caza de New Hampshire rescataron a dos senderistas de la cima del Monte Washington el sábado.

Los senderistas estaban refugiándose junto a un edificio en la cima ya que uno de ellos tenía un dolor en la pierna, y estaban pronosticados nieve y vientos fuertes. Los oficiales de Pesca y Caza subieron por la carretera en camionetas y los trajeron de vuelta montaña abajo.

Los oficiales también rescataron a senderistas en el Sendero Falling Waters en Franconia Notch el viernes. Los senderistas solo estaban utilizando tenis para caminar por un sendero congelado pero no tenían linternas. El grupo pidió ayuda cuando llegó la noche y se dieron cuenta de que no podían cruzar el agua de manera segura.

Los oficiales de Pesca y Caza fueron hacia ellos a las 11 p.m. con ropa apropiada y luces. Llegaron al comienzo del sendero seguros a la medianoche.

New Hampshire celebró su vida silvestre este fin de semana en el evento anual Discover Wild NH Day

Cientos de personas fueron al Día anual de Descubrimiento de la Naturaleza Salvaje de New Hampshire o Discover Wild New Hampshire Day, organizado por el Departamento de Pesca y Caza este fin de semana para celebrar la vida silvestre en el estado.

Había tramperos con pieles de animales y biólogos especializados en vida silvestre que explicaban cómo rastreaban a los alces.

El New Hampshire Audubon llevó algunas serpientes, y Rita Tulloh de Epping fue con su halcón de cola roja de 21 años llamado Scarlet O’Hara.

Annmarie Timmins / NHPR Jackson Testa, 2, and his mom, Amanda, meet Rita Tulloh and her 21-year-old red tail hawk Scarlett O'Hara. Tulloh and Scarlett hunt small game together.

Este par caza conejos y ardillas pequeñas. Tulloh dijo que tuvo que entrenar a Scarlet para dejar que sea su pareja de caza.

“Es una experiencia maravillosa tener esta relación con una criatura salvaje”, dijo Tulloh.

Este evento empezó hace casi cuarenta años.

Un examen de sangre podría indicar presencia de Alzheimer, según investigación de Mass General Brigham

Un nuevo estudio descubrió un posible marcador en la sangre que podría indicar un alto riesgo de la enfermedad de Alzheimer.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que esta investigación viene del hospital Mass General Brigham.

Las personas tienen tres opciones para recibir un diagnóstico de Alzheimer: una prueba invasiva de líquido cefalorraquídeo, un escaneo cerebral especializado y recientemente, un examen de sangre. Este examen de sangre puede detectar proteínas que causan Alzheimer.

Pero el neurólogo de Mass General Briham, el doctor Hyun-Sik Yang encontró un biomarcador que puede predecir el deterioro cognitivo antes de que las sustancias que causan Alzheimer aparezcan en la sangre. Él dice que la prueba de biomarcador podría ser utilizada ampliamente si los científicos encuentran una manera de prevenir la enfermedad.

Un doctores de Mass Brigham aconseja utilizar la IA con precaución para el diagnóstico de enfermedades

Si estás utilizando la inteligencia artificial o IA para preguntas sobre tu salud, deberías usarlo con precaución.

Un nuevo estudio del Mass General Brigham sugiere que los chatbots de Inteligencia Artificial no son confiables en el diagnóstico de enfermedades.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que los investigadores alimentaron más de 20 chatbots con inteligencia artificial con estudios de casos médicos clásicos.

Con toda la información, incluyendo síntomas, la IA diagnosticó de manera exitosa enfermedades más del 90 por ciento del tiempo.

Pero sin los detalles claves, la IA falló en su mayoría.

El doctor Marc Succi es un investigador de IA en Mass General Brigham. Él dice que los descubrimientos resaltan los peligros de utilizar la IA para el autodiagnóstico. Succi dice que los doctores están entrenados para trabajar con pacientes para llegar al diagnóstico, incluso cuando la información es incompleta.

Esto también pasa en NH:

Este otoño, la universidad Colby-Sawyer College añadirá ecología de la vida silvestre y gestión de la conservación a su oferta de cursos. El presidente de la universidad Dean McCurdy, un ex biólogo de vida silvestre, dice que el nuevo programa le brindará a sus estudiantes una nueva opción de carrera.

Colby-Sawyer trabajará junto al Centro de Estudios de Vida Salvaje en Maine para ofrecer cursos enfocados en animales al igual que de identificación de plantas, gestión de conservación, y utilizar las redes sociales para promover la ciencia.

Los que estudian biología y ciencias ambientales que terminen las nuevas clases de vida silvestre calificarán para certificaciones profesionales como ecologistas y biólogos de vida silvestre.