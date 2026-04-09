Precios de casas aumentan en NH. Legislatura y sanciones DUI.

A continuación, lee las noticias del jueves 9 de abril de 2026

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Cámara discutirá proyecto de ley que quiere aumentar tiempo de suspensión de licencia para conductores que se niegan a la prueba de alcoholimetría

La gobernadora Kelly Ayotte está pidiéndole a los legisladores de la Cámara de New Hampshire que apoyen un proyecto de ley que endurece las penalidades para los conductores que se niegan a la prueba de alcoholemia... tras ser detenidos bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad.

Actualmente, la penalidad por negarse a una prueba de alcoholemia es una suspensión de la licencia de 6 meses. La Cámara está programada para votar sobre este proyecto de ley hoy jueves, para que esta suspensión se suba a 9 meses.

Ayotte propuso una suspensión de un año, pero dijo que cualquier incremento es un progreso.

“Aumentarlo a 9 meses es un paso importante para asegurar que haya una suspensión de licencia más larga si te niegas a hacer la prueba, y creo que es muy importante señalar que, si no estás intoxicado, ¿por qué no harías la prueba?”, dijo la gobernadora.

Ayotte y otros críticos de la actual ley estatal dicen que contribuye a la alta tasa de negación a la prueba -- más de la mitad de conductores sospechosos de ebriedad se niegan a hacerse el examen de aliento.

Los precios promedio de hogares en New Hampshire han aumentado en cantidades diferentes por condado

El precio de venta promedio para un hogar de familia única en New Hampshire estaba en $530 mil [dólares] en marzo. Esto es ligeramente mayor al mismo tiempo que el año pasado, pero las casas están quedándose más tiempo en el mercado, por un promedio de 44 días.

En los condados de Coos y Carroll, los hogares pasan más de 100 días en el mercado, en promedio.

El condado con el precio promedio más alto en marzo fue en el condado de Rockingham, en $660 mil.

Servicio Forestal de EE.UU. anuncia planes de cerrar centros de investigación, incluyendo uno de NH

La semana pasada, el Servicio Forestal de los EE.UU. anunció que planea cerrar casi el 75% de sus estaciones de investigación a nivel nacional. La agencia planea cerrar 57 de 77 estaciones de investigación en el país, incluyendo el Bartlett Experimental Forest aquí en New Hampshire.

Mariko Yamasaki es una bióloga de vida silvestre retirada que trabajó en Bartlett por décadas. Allí, los investigadores estudian el bosque para brindar guías a la administración y a los hábitats de vida silvestre. Ella dice que el trabajo es crucial.

"Los bosques experimentales ofrecen un lugar donde la gente puede ver estos procesos, estas prácticas de manejo, los resultados de ese trabajo; podemos hablar de las cosas de una manera que nadie más puede hacerlo, porque nadie más lo hace. Investigación ecológica y de manejo a largo plazo, como lo hace la investigación del Servicio Forestal", dijo.

La agencia también moverá su sede de Washington DC a Salt Lake City.

Distritos escolares reforzaron seguridad ayer debido a amenazas de bomba que resultaron ser no-creíbles

Algunos distritos escolares de New Hampshire tuvieron a oficiales de la policía en sus campus el miércoles, debido a amenazas de bombas que resultaron ser no-creíbles. Los funcionarios escolares le dijeron a NHPR que reforzaron la seguridad por precaución.

Los distritos de Nashua, Pelham, Hudson, y Litchfield reportaron recibir amenazas anónimas.

Nashua excusó faltas de estudiantes que se quedaron en casa. Un vocero del distrito dijo que casi 50 padres habían llamado al distrito preocupados desde las 8 a.m. el miércoles.

El superintendente de Pelham, Chip McGee, dijo que la amenaza no había interrumpido las clases allí.

El Departamento estatal de Seguridad dijo que está monitoreando la situación.

Estudios de pesca de New England reciben subsidios federales para combatir problemas con ciertas especies

El gobierno federal brindará $1.6 millones [de dólares] a cuatro nuevos proyectos de investigación sobre la pesca y acuicultura de New England. La investigación se enfocará en problemas que surgen con algunas especies.

La lubina negra se está desplazando hacia la costa este de Estados Unidos a medida que el océano se calienta. El amerizaje en Massachusetts ha aumentado en la última década… y se espera que la pesquería crezca en el Golfo de Maine.

Matt Charette administra el Programa Sea Grant de la Institución Oceanográfica Woods Hole, la cual brindó subsidios federales. Él dice que los científicos necesitan más información para manejar esta nueva pesca.

“¿Cuántos ejemplares se podrían capturar y de qué tamaño para que la pesquería fuera sostenible? Esto es precisamente lo que la investigación intentará determinar”, dijo.

Otros proyectos investigarán cómo proteger las conchas en el invierno, y nuevas maneras de restaurar arrecifes de ostras.

Gobernadora Ayotte motiva a los bomberos a aprovechar el programa de pruebas de detección de cáncer

La gobernadora Kelly Ayotte le está pidiendo a los bomberos y emergencistas aprovechar las pruebas de detección de cáncer recientemente disponibles.

En 2024, los legisladores aprobaron gastar $5 millones [de dólares] para pagar pruebas gratis para bomberos, quienes enfrentan tasas más altas de lo normal de cáncer y muerte precoz debido a riesgos laborales y exposición a químicos.

Ayotte se unió a los principales funcionarios de seguridad y líderes de sindicatos de bomberos el lunes para promover el programa.

“Por favor, háganse la prueba de detección cuanto antes para que podamos entender qué está pasando y así podamos prevenir que tengan cáncer, o para que podamos detectarlo a tiempo y salvarles la vida”, dijo Ayotte.

Bajo el programa de dos años, los bomberos actuales y los retirados son elegibles para monitoreos de cáncer financiados con dinero de contribuyentes, y a ultrasonidos.

Ayotte ha priorizado asuntos de seguridad pública como gobernadora y está encontrando puntos en común con los sindicatos que representaban a la policía y a los bomberos.

Esto también pasa en NH:

Un hombre que los funcionarios creen que tiene un caso de larga duración de tuberculosis, ha sido llevado a custodia y está en cuarentena en el Elliot Hospital en Manchester.

El Union Leader reporta que los funcionarios del departamento estatal de salud han tratado de convencer a Nearro Forbes a aislarse por meses, pero se ha negado. Esta mañana del martes, sin embargo, ha sido procesado en la corte por una orden de arresto no relacionada al caso.

Los funcionarios de salud de Nashua están pidiendo a cualquiera que se haya acercado a Forbes, a hacerse la prueba de tuberculosis. Dicen que durante meses, mientras tenía la infección, frecuentó el centro de acogida ubicado en la antigua escuela secundaria Elm Street de Nashua.