Nuevas reglas de IDs para votar. Dos tiroteos recientes en NH con la policía.

A continuación, lee las noticias del miércoles 8 de abril de 2026

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Los IDs estudiantiles ya no se aceptan para votar en New Hampshire

Los estudiantes que son elegibles para votar en New Hampshire ahora necesitan mostrar una identificación emitida por el gobierno, que incluya foto, para presentar su papeleta de votación. Esto se da después de que la gobernadora Kelly Ayotte firmara un proyecto de ley la semana pasada, donde prohíbe el uso de IDs estudiantiles para verificar la identidad de un votante en las urnas.

La nueva ley revierte una ley de 2013 que permite que los votantes elegibles muestren su ID estudiantil para recibir la papeleta. Esta nueva regla tomará efecto en las elecciones de otoño.

Según los republicanos que respaldan la ley, esto cierra una brecha, pero los Demócratas y grupos de derechos de votantes dicen que no es necesaria y cuando tome efecto, dificultará que algunos estudiantes universitarios voten.

La nueva ley es el esfuerzo más reciente por legisladores republicanos en enderezar las políticas estatales de votantes.

En 2024, los republicanos aprobaron una ley que requiere que los votantes de New Hampshire comprueben su ciudadanía mientras se registran. La ley, que tomó efecto este año, está en un desafío en la corte federal.

La actual ley estatal requiere que todos los votantes muestren una identificación con foto para obtener una papeleta. La licencia de conducir, dentro y fuera del estado son aceptadas, al igual que IDs militares y pasaportes estadounidenses.

Dan Tuohy / NHPR Voters filling out ballots during municipal election day in Manchester, NH, on Nov. 4, 2025, Ward 1. (Dan Tuohy photo / NHPR)

La nueva ley de fianzas está funcionando en New Hampshire, según gobernadora y otros funcionarios de seguridad

La gobernadora Kelly Ayotte y los funcionarios estatales y locales de fuerzas de ley dicen que la nueva ley de fianzas que Ayotte firmó el año pasado está funcionando según lo previsto.

Entre algunas cosas, la ley requiere que las personas acusadas de ofensas serias se mantengan en prisión hasta que sean procesadas. Permite que los delincuentes sean detenidos basándose en la existencia de causas probables de que podrían cometer otro delito... en lugar de pruebas claras y convincentes.

El fiscal general John Formella dice que estos cambios significan que más delincuentes se mantengan en la etapa de pre-juicio, y esto significa que la política funciona.

"Creo que es demasiado pronto para hablar de la tasa general de criminalidad, pero ¿mantener a los delincuentes peligrosos fuera de las calles? Ese es el propósito de esta ley, y tenemos datos que demuestran que lo está logrando", dijo Formella.

La nueva ley de fianza mantiene un requisito de la reforma de fianzas de 2018 que los jueces deben considerar la situación financiera de la persona en el momento de determinar el dinero de fianza.

Autoridades dicen que un hombre de Raymond murió tras dispararle a un agente de policía durante un enfrentamiento, y otra mujer en Northfield en incidente parecido

Han habido dos tiroteos fatales involucrando a la policía en días recientes en New Hampshire.

El sábado, el hombre de 38 años Matthew Masse murió después de un enfrentamiento que duró horas con la policía en Raymond. Masse le disparó a un oficial de la policía quien recibió asistencia por una herida pero nada que amenace su vida, según la fiscalía general.

A tempranas horas de la mañana del lunes, la policía disparó a una mujer en Northfield, quien murió … Esto fue después de reportes de disturbios domésticos.

La oficina del fiscal general está investigando ambos incidentes.

Los funcionarios dijeron que nueve personas fueron disparadas el año pasado, durante confrontaciones con la policía … tres de esos tiroteos fueron fatales.

Algunos jueces de Nuevo Hampshire se oponen a la propuesta de hacer públicas las evaluaciones judiciales.

La principal jueza de la corte circuito de New Hampshire se está oponiendo a un proyecto de ley que haría públicas todas las evaluaciones de desempeño de los jueces estatales.

Ellen Christo lidera el sistema de cortes circuito del estado, y ella le dijo al comité del Senado estatal el martes, que hacer públicas las evaluaciones de desempeño de los jueces, complicaría el trabajo de todos los jueces.

"Decidimos los casos basándonos en la ley y los hechos que obran en nuestro poder, y en nada más. Si las evaluaciones se hacen públicas, existe el riesgo de que los jueces se sientan presionados a alinear sus decisiones con la opinión pública … Incluso esa percepción es un problema", dijo Christo.

Bajo el proyecto de ley, que fue escrito con asesoría del Jefe de la Corte Suprema Gordon MacDonald, todos los jueces serán evaluados cada tres años.

Los que apoyan el proyecto, que incluyen defensores de derechos de víctimas, y republicanos principales en la Cámara de New Hampshire, dicen que la reforma de las revisiones judiciales, y su publicación, aumentará la confianza pública en los jueces y mejorará el funcionamiento de las cortes.

NH sufre déficit presupuestario en su plan de mejora de transporte, según nuevo estudio

A New Hampshire le faltan $400 millones [de dólares] en su plan de mejora de transporte de 10 años, según un nuevo reporte que se publicó esta semana por la organización sin fines de lucro que investiga las carreteras nacionales llamada TRIP.

Su director de política e investigación Rocky Moretti dice que este déficit se puede atribuir a algunas cosas... como el aumento de los costos de reembolso de los préstamos federales para mejorar la I-93 y una mayor eficiencia en el consumo de gasolina que genera menos ingresos por el impuesto a la gasolina.

“Uno de los desafíos ha sido un aumento significativo en la inflación de los costos de construcción de carreteras, que desde principios de 2022 han aumentado un 52%”, dijo Moretti.

Para complementar el ingreso, una solución propuesta es un proyecto de ley del Senado estatal que quiere aumentar los peajes para conductores de otros estados, pero mantener las mismas tarifas para los motoristas de New Hampshire.

Ley “Big Beautiful Bill Act” afectaría a miles de beneficiarios de Medicaid

Un nuevo reporte estima que entre 14 mil a 29 mil personas en New Hampshire podrían perder su Medicaid como resultado del One Big Beautiful Bill Act , o una Ley Grande y Hermosa, que se aprobó el verano pasado.

Según el New Hampshire Bulletin, las estimaciones del reporte dependen de cómo la legislatura estatal implemente los nuevos mandatos federales de Medicaid... incluyendo los requisitos laborales y la presentación de documentación más frecuente que demuestre la elegibilidad.

El reporte, de la Fundación de Robert Wood Johnson y el Urban Institute, estima que millones de beneficiarios de Medicaid que, de otro modo, cumplirían los requisitos, podrían perder su cobertura en todo el país cada año debido a la falta o la documentación incompleta.

Esto también pasa en NH:

71 personas han muerto por la gripe en New Hampshire hasta ahora en esta temporada, según los datos más recientes del departamento estatal de salud. Actualmente, el estado está experimentando niveles moderados de gripe.

El doctor Michael Calderwood, un epidemiólogo en Dartmouth Hitchcock Medical Center en Lebanon, le dijo al New Hampshire Bulletin que las bajas tasas de vacunación y una vacuna menos efectiva para las cepas de gripe son factores que contribuyen a los niveles.

Él recomienda vacunarse anualmente, a partir de los 6 meses. La temporada de la gripe se da entre octubre hasta mayo.