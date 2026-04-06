En Concord, perros salieron en caza de huevos de Pascua. Nueva ley de requisitos de docencia en NH.

A continuación, lee las noticias del lunes 6 de abril de 2026

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Estos perros estaban a la caza en Concord... de huevos de Pascua.

Ayer domingo en Concord, algunos perritos salieron en búsqueda de huevos de pascua.

El K9 Adventure Club organizó su primer Desfile de Pascua de Perros, y una búsqueda de huevos.

Los perritos llegaron con accesorios y disfraces, desde ponchos de lluvia de color, orejitas de conejo y bandanas, al jardín delantero de la Casa de Estado en Concord.

Ebenezer, un terrier escocés, llegó con su “alta energía de cachorro” dijo su dueña Monique Robert. Ella dice que Ebenezer tiene cinco meses, y le encantan las reuniones del club.

“Le encanta jugar con otros perros, le encanta conocer gente. En casa solo estamos él y yo, así que cualquier oportunidad de salir y ver a otros lo hace muy feliz…”, dijo Robert.

Después del desfile en el centro de Concord, los perritos se pasaron buscando huevos de pascua en el jardín, llenos de jerky y de otros treats.

Una nueva ley amplía la lista de delitos que prohíben a una persona ejercer la docencia en New Hampshire.

Las personas que han falsificado sus credenciales académicas o cometido violencia doméstica u homicidio por negligencia, no pueden enseñar en una escuela pública de New Hampshire. Esto es gracias a una nueva ley estatal firmada por la gobernadora Kelly Ayotte.

La nueva ley añade esos delitos, al igual que robo y agresión con agravantes, a la lista de ofensas que descalifican a una persona a obtener su credencial de maestro del estado.

Un funcionario del Departamento estatal de Educación le dijo a los legisladores que la agencia suspendería la solicitud de un profesor si alguien es acusado, pero no condenado, de un delito que lo descalificara. Si la persona sale exonerada, la agencia continuará procesando la aplicación.

Las autoridades informan que un hombre de Raymond murió tras dispararle a un agente de policía durante un enfrentamiento.

Un hombre de Raymond murió después de un enfrentamiento con la policía y un tiroteo en la mañana del sábado que alegadamente involucra a su propia familia. La policía acudió a una casa en Raymond, donde, según lo reportado, Matthew Masse disparó en contra de miembros de su familia.

Masse le disparó a un oficial de Nottingham cuando la policía llegó a la casa en Raymond, según la policía.

La policía dijo que el oficial fue llevado a un hospital local por heridas que no ponían en peligro su vida.

Masse se fue de la escena, y se le pidió a los residentes del área que se quedaran en casa.

La oficina de la Fiscalía General de New Hampshire dice que Masse fue encontrado la noche del sábado en una zona boscosa donde él y los oficiales intercambiaron disparos.

Se planea una autopsia para comienzos de la semana como parte de la investigación.

Legislatura de NH discutirá si aumentar tarifas de parques estatales a residentes de otros estados o no

Hoy, los legisladores de New Hampshire considerarán una ley que duplicaría la tarifa de entrada a los parques estatales para los residentes de otros estados.

Los que la proponen dicen que la legislación ayudaría a recaudar dinero para apoyar el sistema de parques de New Hampshire, mientras también reduce las posibilidades de que los residentes del estado no puedan acceder a los parques en los días de mayor movimiento.

Los críticos dicen que aumentar las tarifas de parques para visitantes de otros estados afectaría el turismo, y a los negocios que dependen del dinero que viene fuera del estado.

La mayoría de parques estatales de New Hampshire actualmente cobra $4 por persona. Un conjunto de parques populares como el Monte Sunapee, Wellington y White Lake -- cobran $5 por persona.

Estas tarifas se duplicarán para residentes de otros estados bajo el proyecto propuesto.

Tanto Maine como Massachusetts le cobran más a los residentes de otros estados para utilizar sus parques. Vermont le cobra una tarifa base a todos los visitantes.

Los precios de gasolina y de recarga de vehículos eléctricos aumentan en New Hampshire y en todo el país.

Los precios de la gasolina a nivel nacional y aquí en New Hampshire están altos por ahora. Esta subida no solo es provocada por la guerra en Irán.

A nivel país, el precio por galón de gasolina ha llegado a los $4.11, lo más alto que ha estado desde 2022.

Esto es principalmente por el cierre parcial del Estrecho de Ormuz, lo cual está subiendo el precio del petróleo a nivel global, pero otros factores temporales también contribuyen al aumento.

Suzanne Grace está con la Asociación de Automóviles Americanos del Norte de New England, y explica que esta “combinación de factores” suele suceder mientras pasan las estaciones.

"En esta época del año, los precios tienden a subir de todos modos, no solo por el aumento de los viajes durante las vacaciones de primavera y el clima más cálido, sino también porque las refinerías tienen que cambiar de una mezcla de invierno a una de verano para ser más eficientes con las temperaturas más cálidas y eso aumenta el costo…" dijo Grace.

En New Hampshire, el precio de la gasolina esta semana es ligeramente menor que el promedio nacional, a $3.92. Esto es 7 centavos más que la semana pasada, y $1.02 más que hace un año.

Experto recomienda pensar en el consumo de agua mientras nos acercamos al verano, y la sequía persiste

El clima lluvioso de primavera no ha cambiado las condiciones de sequía en casi el 80 por ciento del estado, según el rastreador nacional de sequía.

Los expertos predicen que las condiciones pueden durar hasta junio.

Ted Diers está con el Departamento de Servicios Ambientales de New Hampshire. Quiere que las personas lleguen al verano pensando en el consumo de agua.

"A medida que nos preparamos para la temporada de mayor consumo de agua, que es el verano, y la gente empieza a pensar en jardines, césped y demás, es importante pensar al mismo tiempo en cómo reducir el consumo de agua, especialmente para el riego exterior, ya que este es el mayor consumo individual durante el verano", dijo.

Diers dice que New Hampshire aún necesita semanas de lluvia constante para rellenar las aguas subterráneas y restaurar ríos y lagos a niveles normales.