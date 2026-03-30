Protestas ‘No Kings’ en New Hampshire, y más noticias.

A continuación, lee las noticias del lunes 30 de marzo de 2026

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Los residentes participan en manifestaciones de No Kings en todo New Hampshire

Residentes en pueblos alrededor de todo New Hampshire se juntaron para protestar en contra de la administración de Donald Trump, el sábado.

Lorraine Acosta viajó desde Wilmot a Concord para la demostración No Kings/No Reyes al frente del capitolio. Acosta es una ciudadana americana de primera generación. Su padre migró desde Colombia y su mamá de Honduras.

Ella dice que las detenciones de ICE en todo el país han espantado a miembros de su familia que están aquí de manera legal.

“Tenemos familiares que tienen sus documentos en regla y los llevan consigo constantemente. Tenemos a una que está en proceso de obtener la tarjeta de residencia, y se salió de la conversación familiar por mensaje de texto, no se siente cómoda participando en este tipo de eventos porque podría afectar negativamente su proceso”, dijo Acosta.

Esta fue la tercera manifestación de No Kings a nivel nacional desde junio de 2025.

Una delegación del Congreso de los Estados Unidos visita Taiwán, entre ellos, Jeanne Shaheen

La senadora Jeanne Shaheen está en Taipei, Taiwán hoy. Ella es parte del grupo bipartidista de senadores que están visitando Asia esta semana y demuestran el apoyo estadounidense hacia Taiwán. La visita aparece después de la visita organizada del presidente Trump en China en mayo. China ha estado realizando ejercicios militares cerca de Taiwán.

Shaheen habló con el programa Morning Edition de NPR, donde explicó los motivos de su visita.

“Queremos dejar muy claro que esta es una relación importante, no solo por razones de seguridad, dada la ubicación estratégica, sino también por razones económicas. Muchos de los semiconductores de los que depende Estados Unidos provienen de Taiwán. Apoyamos a Taiwán y queremos dejar muy claro que existe un fuerte apoyo bipartidista en el Congreso”, dijo Shaheen.

Hillary Clinton visitará New Hampshire para un evento del partido estatal demócrata

La ex Secretaria de Estado Hillary Clinton regresará a New Hampshire el próximo mes para liderar una importante fiesta de recaudación de fondos del partido Demócrata.

Clinton ha visitado numerosas veces durante los años. Ella ganó por un estrecho margen las primarias demócratas para la presidencia en New Hampshire, superando a Barack Obama en 2008... En 2016, quedó en un distante segundo lugar detrás de Bernie Sanders en la misma candidatura.

En una declaración, el presidente del partido estatal Demócrata Ray Buckley reconoció a Clinton por ser una defensora de los derechos de las mujeres y de la seguridad económica alrededor del mundo.

La última vez que Clinton vino a New Hampshire fue en 2019, para un discurso en Dartmouth College.

Senado de NH desarrolla proyecto de ley para defender a residentes de estafas con cajeros de criptomonedas

Los legisladores de New Hampshire están combatiendo a los estafadores de criptomonedas con un proyecto de ley enfocado en los depósitos en cajeros automáticos.

Los estafadores están convenciendo a las víctimas a depositar dinero en cajeros automáticos de criptomonedas. Una vez que el cajero convierte el dinero en criptomoneda, se hace muy difícil rastrearlo y reclamarlo.

El jefe de la policía de Hampton le dijo a los legisladores que las víctimas perdieron $2.6 millones en 2024. La edad promedio de las víctimas era de 66 años.

El proyecto requeriría que los operadores de los cajeros de cripto les reembolsen a las víctimas si reportan fraude en los próximos 14 días, y limiten los depósitos de las personas a $2 mil al día.

El senador Mark McGough habló en el senado el jueves.

“Así como nuestros padres nos protegieron, es nuestro deber protegerlos a ellos”, dijo McGough.

El proyecto ahora se dirige a la Cámara.

Proyecto de ley patrocinado por Republicano quiere garantizarles el recreo a estudiantes en escuelas

Un comité en la Cámara de New Hampshire recibirá comentarios hoy lunes sobre un proyecto de ley que prohibiría a las escuelas privar a los alumnos del recreo.

Bajo este proyecto de ley, los estudiantes de kínder hasta 8vo grado, tendrán garantizado un recreo diario. Y los maestros no tendrán permitido tener a los estudiantes dentro o enviarlos adentro durante el recreo por mal comportamiento o por no cumplir deberes o tareas de clase.

Los que apoyan el proyecto dicen que garantizarles a los estudiantes el recreo mejoraría su salud mental y física, y los haría más propensos a tener éxito en clases.

Pero los críticos dicen que esto complicaría manejar el mal comportamiento de estudiantes, y en algunas circunstancias, crearía riesgos de seguridad. La medida, patrocinada exclusivamente por republicanos, tuvo un éxito unánime en el Senado. Pero la Asociación Estatal de Juntas Escolares y de la Federación Americana de Profesoras se oponen.

Entre otras noticias:

El presidente del Keene State College dice que la universidad está enfrentando un déficit presupuestario de $3.3 millones y necesita hacer cambios para evitar que este número crezca.

El presidente interino Donald Birx dice que los años de negar inscripciones los han llevado a un déficit de presupuesto. El Keene Sentinel reportó que el número de inscritos en Keene State cayó desde 5,000 estudiantes en 2015 a casi la mitad hoy en día.

Las noticias aparecen tras los importantes recortes presupuestarios que las legislaturas estatales han aplicado al Sistema Universitario de New Hampshire. Como consecuencia, Keene State eliminó 25 puestos de personal docente y administrativo.