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The Potboilers at Medallion Opera House

The Potboilers at Medallion Opera House

Groove + Melody = Joy
Check out The Potboilers with Craig Bryan on drums, Rafe Matregrano on guitar, Shawn Nadeau on bass, and Heather Pierson on keys.
Details:
Date: Friday, July 17, 2026 at 7:30 PM
Doors open at 7:00 PM; Band plays at 7:30 PM
Tickets: $20 online in advance; $25 day of (online or at the door)

Medallion Opera House
$20-$25
07:30 PM - 09:30 PM on Fri, 17 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Medallion Opera House
603-723-3421
medallionoperahouse@gmail.com
www.medallionoperahouse.org

Artist Group Info

The Potboilers
medallionoperahouse@gmail.com
Medallion Opera House
20 Park St
Gorham, New Hampshire 03570
6034663322
medallionoperahouse@gmail.com
Medallionoperahouse.org

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