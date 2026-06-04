The Potboilers at Medallion Opera House
The Potboilers at Medallion Opera House
Groove + Melody = Joy
Check out The Potboilers with Craig Bryan on drums, Rafe Matregrano on guitar, Shawn Nadeau on bass, and Heather Pierson on keys.
Details:
Date: Friday, July 17, 2026 at 7:30 PM
Doors open at 7:00 PM; Band plays at 7:30 PM
Tickets: $20 online in advance; $25 day of (online or at the door)
Medallion Opera House
$20-$25
07:30 PM - 09:30 PM on Fri, 17 Jul 2026
Event Supported By
Medallion Opera House
603-723-3421
medallionoperahouse@gmail.com
Artist Group Info
The Potboilers
medallionoperahouse@gmail.com
Medallion Opera House
20 Park StGorham, New Hampshire 03570
6034663322
medallionoperahouse@gmail.com