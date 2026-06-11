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Open Studio

Open Studio

Canterbury Soapworks makes small batch artisan soap and other products at our studio in Canterbury. Come see where the magic happens. Demos, refreshments, prizes, and more!

And of course, you can shop our full selection of soaps, scrubs, lotions, shampoo bars, and all your Canterbury Soapworks favorites.

We’d love to see you!

Canterbury Soapworks
09:00 AM - 03:00 PM on Sat, 7 Nov 2026

Event Supported By

Canterbury Soapworks
603 731-7653
CanterburySoapworks@gmail.com
https://www.instagram.com/Canterbury_Soapworks

Artist Group Info

Vicki Chase
CanterburySoapworks@gmail.com
Canterbury Soapworks
194 Baptist Hill Road
Canterbury, New Hampshire 03224
6037317653
CanterburySoapworks@gmail.com
https://www.instagram.com/Canterbury_Soapworks

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