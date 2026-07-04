Harlem Quartet
Harlem Quartet
The Grammy-winning Harlem Quartet, featuring Ilmar Gavilán, Amy Schroeder, Jaime Amador, and Felix Umansky, has earned acclaim for its dynamic performances and fresh approach to classical music.
First Baptist Church
Adults $30, Students Free
07:00 PM - 09:30 PM on Wed, 15 Jul 2026
Event Supported By
Summer Music Associates
6035268234
info@summermusicassociates.com
Artist Group Info
The Harlem Quartet
ntripp22@comcast.net
First Baptist Church
461 Main StreetNew London, New Hampshire 03257
6035268234
info@summermusicassociates.com