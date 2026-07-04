© 2026 New Hampshire Public Radio

Persons with disabilities who need assistance accessing NHPR's FCC public files, please contact us at publicfile@nhpr.org.
Support
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
NHPR'S SUMMER RAFFLE IS HAPPENING NOW! GET YOUR TICKETS TODAY AND YOU COULD WIN $35,000 TOWARD A NEW CAR OR $30,000 CASH!

Harlem Quartet

Harlem Quartet

The Grammy-winning Harlem Quartet, featuring Ilmar Gavilán, Amy Schroeder, Jaime Amador, and Felix Umansky, has earned acclaim for its dynamic performances and fresh approach to classical music.

First Baptist Church
Adults $30, Students Free
07:00 PM - 09:30 PM on Wed, 15 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Summer Music Associates
6035268234
info@summermusicassociates.com
https://summermusicassociates.org

Artist Group Info

The Harlem Quartet
ntripp22@comcast.net
https://www.harlemquartet.com/
First Baptist Church
461 Main Street
New London, New Hampshire 03257
6035268234
info@summermusicassociates.com
https://summermusicassociates.org

You make NHPR possible.

NHPR is nonprofit and independent. We rely on readers like you to support the local, national, and international coverage on this website. Your support makes this news available to everyone.

Give today. A monthly donation of $5 makes a real difference.