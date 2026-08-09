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Fryeburg Fair - Maine

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Fryeburg Fair - Maine

History, Agriculture, Farming, 200 Acres of Livestock, Food, Midway, Rides, Crafts, Museums, Livestock Competitions, Mechanical Pulls, Lawn Mower Racing, Grand Parade, Woodsmen's Field Day, Firemen's Muster, 8 full days in Maine during fall foliage season. THE BEST!

Fryeburg Fair - Maine
$15
07:00 AM - 10:00 PM on Sun, 11 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Fryeburg Fair - USA
207-441-2887
randrewsdamon@gmail.com
Fryeburg Fair - Maine
1154 Main Street
Fryeburg, Maine 04037

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