Fryeburg Fair - Maine
Fryeburg Fair - Maine
History, Agriculture, Farming, 200 Acres of Livestock, Food, Midway, Rides, Crafts, Museums, Livestock Competitions, Mechanical Pulls, Lawn Mower Racing, Grand Parade, Woodsmen's Field Day, Firemen's Muster, 8 full days in Maine during fall foliage season. THE BEST!
Fryeburg Fair - Maine
$15
07:00 AM - 10:00 PM on Fri, 9 Oct 2026
Event Supported By
Fryeburg Fair - USA
207-441-2887
randrewsdamon@gmail.com
Fryeburg Fair - Maine
1154 Main StreetFryeburg, Maine 04037