© 2026 New Hampshire Public Radio

Persons with disabilities who need assistance accessing NHPR's FCC public files, please contact us at publicfile@nhpr.org.
Support
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
NHPR'S SUMMER RAFFLE IS HAPPENING NOW! GET YOUR TICKETS TODAY AND YOU COULD WIN $35,000 TOWARD A NEW CAR OR $30,000 CASH!

Composers Conference Guest Composer Spotlight: Jeffrey mumford

Composers Conference Guest Composer Spotlight: Jeffrey mumford

Join the Composers Conference’s 2026 Guest Composer Jeffrey Mumford in an evening of conversation about their work. This conversation is hosted by Artistic Director Kurt Rohde.

This event is FREE.

Avaloch Farm Music Institute
07:30 PM - 08:30 PM on Tue, 21 Jul 2026

Event Supported By

Composers Conference
518.339.2939
avalochfarmmusic@gmail.com
https://www.composersconference.org/chamber-music-workshop
Avaloch Farm Music Institute
16 Hardy Lane
Boscawen, New Hampshire 03303
518.339.2939
avalochfarmmusic@gmail.com
https://www.avalochfarmmusic.org/

You make NHPR possible.

NHPR is nonprofit and independent. We rely on readers like you to support the local, national, and international coverage on this website. Your support makes this news available to everyone.

Give today. A monthly donation of $5 makes a real difference.