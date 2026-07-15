Composers Conference Guest Composer Spotlight: Jeffrey mumford
Composers Conference Guest Composer Spotlight: Jeffrey mumford
Join the Composers Conference’s 2026 Guest Composer Jeffrey Mumford in an evening of conversation about their work. This conversation is hosted by Artistic Director Kurt Rohde.
This event is FREE.
Avaloch Farm Music Institute
07:30 PM - 08:30 PM on Tue, 21 Jul 2026
Event Supported By
Composers Conference
518.339.2939
avalochfarmmusic@gmail.com
Avaloch Farm Music Institute
16 Hardy LaneBoscawen, New Hampshire 03303
518.339.2939
avalochfarmmusic@gmail.com