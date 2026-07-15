Composers Conference Ensemble Concert #4: Fromm Foundation Composer Fellows World Premieres
Composers Conference Ensemble Concert #4: Fromm Foundation Composer Fellows World Premieres
Join the internationally acclaimed musicians of the Composers Conference Ensemble led by our Conference Guest Conductor Tian Hui Ng.
Featuring Four World Premieres by 2025 Composer Fromm Fellows
Tickets $10 per person.
Avaloch Farm Music Institute
$10
07:30 PM - 08:30 PM on Sat, 1 Aug 2026
Event Supported By
Composers Conference
518.339.2939
avalochfarmmusic@gmail.com
Artist Group Info
adrian@taleaensemble.org
Avaloch Farm Music Institute
16 Hardy LaneBoscawen, New Hampshire 03303
518.339.2939
avalochfarmmusic@gmail.com