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Composers Conference Ensemble Concert #4: Fromm Foundation Composer Fellows World Premieres

Composers Conference Ensemble Concert #4: Fromm Foundation Composer Fellows World Premieres

Join the internationally acclaimed musicians of the Composers Conference Ensemble led by our Conference Guest Conductor Tian Hui Ng.

Featuring Four World Premieres by 2025 Composer Fromm Fellows

Tickets $10 per person.

Avaloch Farm Music Institute
$10
07:30 PM - 08:30 PM on Sat, 1 Aug 2026
Get Tickets

Event Supported By

Composers Conference
518.339.2939
avalochfarmmusic@gmail.com
https://www.composersconference.org/chamber-music-workshop

Artist Group Info

adrian@taleaensemble.org
Avaloch Farm Music Institute
16 Hardy Lane
Boscawen, New Hampshire 03303
518.339.2939
avalochfarmmusic@gmail.com
https://www.avalochfarmmusic.org/

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