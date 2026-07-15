Composers Conference Ensemble Concert #2: Fromm Foundation Composer Fellows World Premieres
Composers Conference Ensemble Concert #2: Fromm Foundation Composer Fellows World Premieres
Join the internationally acclaimed musicians of the Composers Conference Ensemble led by our Conference Guest Conductor Matilda Hofman.
Featuring Four World Premieres by 2026 Composer Fromm Fellows.
Tickets $10 per person.
Avaloch Farm Music Institute
$10
07:30 PM - 08:30 PM on Fri, 24 Jul 2026
Event Supported By
Composers Conference
518.339.2939
avalochfarmmusic@gmail.com
Avaloch Farm Music Institute
16 Hardy LaneBoscawen, New Hampshire 03303
518.339.2939
avalochfarmmusic@gmail.com