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Community Conversation: Accessibility

Community Conversation: Accessibility

Maxfield Public Library has been awarded a $10,000 Libraries Transforming Communities grant to improve the accessibility of our collection. What would help you: Large print, audiobooks, or something else? Come to one of our community conversations to give your input!

Maxfield Public Library
12:30 PM - 02:00 PM on Thu, 6 Aug 2026

Event Supported By

Maxfield Public Library
youth-services@maxfieldlibrary.org
https://www.maxfieldlibrary.org
Maxfield Public Library
8 Route 129
Loudon, New Hampshire 03307
youth-services@maxfieldlibrary.org
https://maxfieldlibrary.org/

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