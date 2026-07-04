Community Conversation: Accessibility
Community Conversation: Accessibility
Maxfield Public Library has been awarded a $10,000 Libraries Transforming Communities grant to improve the accessibility of our collection. What would help you: Large print, audiobooks, or something else? Come to one of our community conversations to give your input!
Maxfield Public Library
12:30 PM - 02:00 PM on Thu, 6 Aug 2026
Event Supported By
Maxfield Public Library
youth-services@maxfieldlibrary.org
Maxfield Public Library
8 Route 129Loudon, New Hampshire 03307
youth-services@maxfieldlibrary.org