Boston Civic Symphony
Boston Civic Symphony
The 75-piece Boston Civic Symphony will be joined by internationally acclaimed classical violinist KEILA WAKAO performing Mendelssohn’s Violin Concerto. Also on the program are Mendelssohn's Hebrides Overture and Elgar’s Enigma Variations.
Sawyer Theater / Colby Sawyer College
Adults $30, Students Free
07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 27 Jun 2026
Event Supported By
Summer Music Associates
6035268234
info@summermusicassociates.com
Artist Group Info
Keila Wakao
info@summermusicassociates.com
Sawyer Theater / Colby Sawyer College
541 Main StNew London, New Hampshire 03257
(603) 526-3000