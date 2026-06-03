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Boston Civic Symphony

Boston Civic Symphony

The 75-piece Boston Civic Symphony will be joined by internationally acclaimed classical violinist KEILA WAKAO performing Mendelssohn’s Violin Concerto. Also on the program are Mendelssohn's Hebrides Overture and Elgar’s Enigma Variations.

Sawyer Theater / Colby Sawyer College
Adults $30, Students Free
07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 27 Jun 2026
Get Tickets

Event Supported By

Summer Music Associates
6035268234
info@summermusicassociates.com
https://summermusicassociates.org

Artist Group Info

Keila Wakao
info@summermusicassociates.com
https://www.keilawakao.com/
Sawyer Theater / Colby Sawyer College
541 Main St
New London, New Hampshire 03257
(603) 526-3000
https://cscfpa.wordpress.com/sawyer-center/

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