A Garden to Dye For
A Garden to Dye For
The Garden Club of Deerfield presents: A Garden to Dye For!
Join Gina Crowder Levesque, artist and biologist to learn how to grow and use natural dyes in your garden!
Saturday October 17th 10am Deerfield Town Hall
Deerfieldgardenclub@gmail.com for more details
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Deerfield Town Hall
10:00 AM - 11:59 PM on Sat, 17 Oct 2026
Event Supported By
Garden Club of Deerfield, NH
deerfieldgardenclub@gmail.com
Deerfield Town Hall
8 Church StreetDeerfield, New Hampshire 03037
dhcomm@googlegroups.com