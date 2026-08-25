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A Garden to Dye For

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A Garden to Dye For

The Garden Club of Deerfield presents: A Garden to Dye For!
Join Gina Crowder Levesque, artist and biologist to learn how to grow and use natural dyes in your garden!

Saturday October 17th 10am Deerfield Town Hall
Deerfieldgardenclub@gmail.com for more details

Follow us on Facebook Garden Club of Deerfield for event details

Deerfield Town Hall
10:00 AM - 11:59 PM on Sat, 17 Oct 2026

Event Supported By

Garden Club of Deerfield, NH
deerfieldgardenclub@gmail.com
www.deerfieldgardenclub.com
Deerfield Town Hall
8 Church Street
Deerfield, New Hampshire 03037
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