EU leaders meet to decide on use of frozen Russian assets to fund Ukraine's war
European Union leaders will meet in Brussels on Thursday to decide whether to use frozen Russian assets to help finance Ukraine's war effort.
Copyright 2025 NPR
European Union leaders will meet in Brussels on Thursday to decide whether to use frozen Russian assets to help finance Ukraine's war effort.
Copyright 2025 NPR
NHPR is nonprofit and independent. We rely on readers like you to support the local, national, and international coverage on this website. Your support makes this news available to everyone.
Give today. A monthly donation of $5 makes a real difference.