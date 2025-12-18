© 2025 New Hampshire Public Radio

Persons with disabilities who need assistance accessing NHPR's FCC public files, please contact us at publicfile@nhpr.org.
Support
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
BECOME A SUSTAINING MEMBER TODAY AND CHOOSE MEALS TO THE NH FOOD BANK AS YOUR THANK YOU GIFT!

EU leaders meet to decide on use of frozen Russian assets to fund Ukraine's war

By Teri Schultz,
Michel Martin
Published December 18, 2025 at 4:43 AM EST

European Union leaders will meet in Brussels on Thursday to decide whether to use frozen Russian assets to help finance Ukraine's war effort.

Copyright 2025 NPR
Teri Schultz
[Copyright 2024 NPR]
See stories by Teri Schultz
Michel Martin
Michel Martin is the weekend host of All Things Considered, where she draws on her deep reporting and interviewing experience to dig in to the week's news. Outside the studio, she has also hosted "Michel Martin: Going There," an ambitious live event series in collaboration with Member Stations.
See stories by Michel Martin

You make NHPR possible.

NHPR is nonprofit and independent. We rely on readers like you to support the local, national, and international coverage on this website. Your support makes this news available to everyone.

Give today. A monthly donation of $5 makes a real difference.