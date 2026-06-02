Un juez anuló la ley de NH que exigía 'prueba de ciudadanía' para votar. Esto es lo que debes saber.

¿Cómo este fallo afectará las leyes electorales de NH?

Si ya estás registrado para votar en New Hampshire, el reciente fallo de la corte no debería impactarte. Aún debes llevar tu identificación para votar, pero nada más va a cambiar.

Para los votantes primerizos en el estado, la declaración jurada regresará -- en inglés se conoce como affidavit . Si no tienes un certificado de nacimiento o pasaporte estadounidense cuando te registres, o tal vez cambiaste tu nombre y ahora esos registros no coinciden con tu nombre actual, los nuevos inscritos pueden volver a firmar un formulario bajo pena de ley jurando que son ciudadanos estadounidenses.

. Si no tienes un certificado de nacimiento o pasaporte estadounidense cuando te registres, o tal vez cambiaste tu nombre y ahora esos registros no coinciden con tu nombre actual, los nuevos inscritos pueden volver a firmar un formulario bajo pena de ley jurando que son ciudadanos estadounidenses. Los nuevos votantes también deben probar que viven en el sitio donde quieren votar. Para eso, la declaración jurada no regresará. Necesitarás una identificación con foto con tu dirección, o una cuenta de utilidades u otro documento oficial que demuestre que vives en el sitio donde quieres votar. Puedes leer más sobre el proceso electoral en español aquí .



Read in English ; traducción por María Aguirre.

El jueves pasado, un juez federal declaró que la ley de 2024 de New Hampshire que requiere que los votantes primerizos en el estado demuestren prueba de ciudadanía estadounidense cuando se registre, es inconstitucional. El fallo es un retroceso para una política respaldada por republicanos, considerada una de las leyes electorales más estrictas del país.

“El interés de New Hampshire en la integridad electoral no puede justificar la carga impuesta a los votantes de New Hampshire basándose en las pruebas de este caso”, dijo en inglés la jueza Samantha Elliott en un fallo de 98 páginas.

La decisión toma efecto inmediato, facilitando el proceso para nuevos votantes que llegan a las urnas sin un certificado de nacimiento o un pasaporte americano y retoma el usó de la declaración jurada para confirmar las calificaciones de ciudadanía para votar.

El fallo se da después de un juicio de nueve días a comienzos de este año , en el cual los simpatizantes de la ley no pudieron brindar pruebas concluyentes de que los no ciudadanos estaban regularmente participando en las elecciones de New Hampshire. Según testimonios judiciales, en los últimos 26 años solo una persona ha sido procesada por votar consciente de no ser ciudadana estadounidense. A un pequeño grupo de residentes permanentes con tarjeta de residencia se les permitió votar debido a la confusión de los funcionarios electorales.

“Estas cifras minúsculas socavan seriamente cualquier preocupación legítima sobre la integridad electoral en lo que respecta al voto de los no ciudadanos y, en consecuencia, el interés del estado en abordarlo”, dijo Elliott en su fallo.

El desafío legal al Proyecto de la Cámara 1569, el cual fue firmado como ley por el ex gobernador Chris Sununu en 2024 , vino de una variedad de grupos , incluyendo a la Liga de Mujeres Votantes, al Movimiento Juvenil de New Hampshire, al igual que el ACLU de New Hampshire.

“Dificultar el voto es un claro ataque a uno de nuestros derechos más fundamentales, y esta ley debe irse al basurero de la historia, donde pertenece”, dijo en inglés Henry Klementowicz, abogado de la ACLU.

El Departamento de Justicia de New Hampshire dijo el viernes que apelará al fallo.

En su fallo, Elliott dijo que la eliminación del formulario de “Declaración de Votante Calificado” del estado en 2024, el cual previamente permitía que los nuevos registrados juren que eran ciudadanos estadounidenses y residentes de la comunidad donde querían votar, dificultó el voto.

“Una declaración jurada que pueda exponer al declarante a un proceso penal es un método para probar la ciudadanía y no una excepción a ese requisito”, dijo. “Además, la evidencia demuestra que es el único método de prueba disponible para un número significativo de votantes de New Hampshire”.

Durante el juicio, los testigos expertos testificaron que casi el 40% de personas no tienen un pasaporte estadounidense. Otros testigos dijeron que las mujeres casadas que cambian su apellido también podrían ser desproporcionadamente impactadas, si su nuevo nombre no cumple con el del certificado de nacimiento.

El año pasado, los Republicanos estatales aprobaron una ley que facilitó que los funcionarios locales electorales revisaran los récords vitales de votantes, incluyendo el lugar de nacimiento, si llegan a las urnas sin ciertos documentos. Pero los demandantes afirmaron que el estado no contaría con suficiente personal el día de las elecciones para gestionar la cantidad de solicitudes de certificados de nacimiento y permisos de conducir.

New Hampshire es uno de los pocos estados en la nación que permite que las personas se registren para votar en las urnas. El Día de Elecciones en 2024, más de 10,000 votantes primerizos utilizaron una declaración jurada para registrarse a votar, según datos presentados durante el juicio.

Los que critican el sistema advierten que el estado tiene pocas oportunidades de investigar completamente un número tan grande de votantes, que podrían mentir sobre su ciudadanía o residencia en el formulario.

“No es la primera vez que un juez progresivo ignora la ley y los precedentes para impulsar una agenda política”, dijo el representante Ross Berry, republicano de Weare y presidente del comité de Ley Electoral de la Cámara de Representantes. “Es un patrón”.

Pero los principales funcionarios estatales — incluyendo a Sununu y al representante Bob Lynn, quien escribió la legislación — han resaltado que el sistema electoral del estado es seguro y que no hay un fraude generalizado. En su fallo, Elliott señaló que incluso el principal responsable electoral del estado, el secretario de Estado de New Hampshire, David Scanlan, "testificó que el voto de los no ciudadanos es prácticamente inexistente en New Hampshire".

Nota del editor: Esta nota ha sido actualizada con comentarios adicionales de los partidos en el caso, al igual que de los legisladores.