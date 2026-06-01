Juez anula la ley de "prueba de ciudadanía" para votar en NH. New England y la energía nuclear.

A continuación, lee las noticias del lunes 1 de junio de 2026

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Jueza federal en NH ordena la liberación de un solicitante de asilo bajo custodia de ICE

Una jueza federal en New Hampshire ha ordenado que un solicitante de asilo de Uganda debe ser liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la prisión federal de Berlin.

El Boston Globe reporta que ... Hilary Murungi Timbigamba fue arrestado en julio por cargos de hurto en Massachusetts, donde él reside. En su fallo, la jueza federal escribió que ICE se negó a transportarlo a sus audiencias ante el tribunal penal, y luego alegó que no podía ser puesto en libertad debido a los cargos penales.

La jueza Landya McCafferty dijo que el gobierno federal violó los derechos constitucionales del solicitante de asilo al debido proceso. Los récords indican que no sigue bajo custodia de ICE.

Una nota: En la locución, cometimos un error y dijimos 'arretasda' en lugar de 'arrestado'.

Un juez anula la ley de New Hampshire que exigía "prueba de ciudadanía" para votar.

Un juez federal ha anulado una importante ley electoral de New Hampshire que requería a los votantes primerizos presentar una prueba de su ciudadanía estadounidense en las urnas.

El fallo es un retroceso para los funcionarios republicanos que dijeron que la política necesitaba más integridad electoral. La corte resaltó que ni siquiera los partidarios del cambio pudieron aportar ninguna prueba de que los no ciudadanos votaran regularmente en New Hampshire.

Con la decisión, los votantes primerizos que no tienen un pasaporte o certificado de nacimiento con ellos podrán firmar formularios legalmente vinculantes jurando que son calificados para votar.

No está claro si la oficina de la Secretaría Estatal va a apelar el fallo.

RFK Jr. visitó New Hampshire en su tour de “Retoma tu Salud”

Con la temporada de garrapatas en marcha, el Secretario de Salud de los EE.UU., Robert F. Kennedy Jr. visitó New Hampshire el viernes, como parte de su tour “Retoma tu Salud”, donde anunció que más de dos millones de dólares de fondos federales serán para proyectos enfocados en la prevención y tratamiento de la enfermedad de Lyme. Las subvenciones estarán disponibles para negocios, científicos y al público a través de un programa llamado Lyme X.

Kennedy dijo que una subvención pone doscientos cincuenta mil dólares hacia herramientas educativas y campañas de concientización para la enfermedad de Lyme.

Otra pondría la misma cantidad de dinero hacia soluciones de primera línea como medicamentos, y un tercio le daría $1 millón [de dólares] hacia la Inteligencia Artificial.

“Esta iniciativa aprovechará la inteligencia artificial y los datos abiertos para ayudar a los pacientes con la enfermedad de la garrapata y otras enfermedades invisibles. Obtenga respuestas más rápido y acceda a la atención médica antes”, dijo.

Kennedy dijo que la meta es reducir la enfermedad de Lyme en un 25% para el 2035.

Legislatura de NH en decisiones finales de proyectos sobre impuestos, armas

La Cámara y Senado de New Hampshire terminarán su trabajo de este año esta semana. Los legisladores votarán en acuerdos finales en proyectos de ley que tocan temas como impuestos, regulaciones de armas y la inscripción abierta en escuelas públicas.

Uno de los proyectos que los legisladores retomarán esta semana afirma la primacía de la legislatura sobre la política de armas. El plan prohíbe a las ciudades, pueblos y agencias estatales establecer límites a las armas de fuego, cuchillos, pistolas Taser y gas pimienta...

Los legisladores también considerarán requerir al menos que 10 por ciento de los estudiantes en cada distrito escolar público sean elegibles a inscribirse en cualquier escuela pública que ellos escojan. Esto es parte del esfuerzo republicano de incentivar lo que llaman políticas de “inscripción abierta” en todo el estado.

New England busca iniciativas de energía nuclear para cumplir con demanda eléctrica de la región

Los estados de New England están trabajando juntos para encontrar maneras de poner nuevas plantas de energía nuclear en la región.

Katie Dykes, comisionada del departamento de energía y protección ambiental de Connecticut, dice que se necesitará más energía nuclear para cumplir con la creciente demanda de electricidad.

“Esta es una buena noticia, quiero decir, parte de este aumento de la demanda se debe a que nuestro sector manufacturero está en auge. También se debe a que cada vez más personas conectan vehículos eléctricos y bombas de calor”, dijo Dykes.

Se espera que la demanda por electricidad aumente en alrededor de nueve por ciento en la próxima década, según ISO New England, los cuales operan la red eléctrica de la región.

Los líderes estatales en New England se reunirán este otoño para reunirse con desarrolladores y discutir opciones financieras, incluyendo la posibilidad de fondos federales.

Esto también pasa en NH:

Este fin de semana en Newington, los votantes se reunieron para una asamblea municipal especial para aprobar un paso clave en el desarrollo del ex Centro Comercial en Fox Run.

Los votantes abrumadoramente apoyaron crear un incremento de impuestos y la recaudación de 9 millones de dólares para la construcción de carreteras y otras mejoras de infraestructura.

Los 9 millones de dólares se pagarán con los ingresos procedentes de los impuestos sobre las propiedades del distrito durante nueve años.

Costco es uno de los principales comercios ya anunciados por el promotor del terreno de 82 acres en Newington.