Renuncia el director del centro juvenil de NH. Ayotte y la legislatura.

A continuación, lee las noticias del jueves 21 de mayo de 2026

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Ante el escrutinio, renuncia el director del centro de detención juvenil de NH

Joshua Nye, el director de un centro de detención juvenil administrado por el estado, ha renunciado. Hay múltiples investigaciones sobre las alegaciones de abuso en la instalación.

La gobernadora Kelly Ayotte anunció la renuncia de Nye -- inmediatamente efectiva -- el día después de que los legisladores pidieron por el reemplazo de Nye, citando un “fallo extremo de liderazgo”.

“Tendremos que encontrar un buen líder para que, obviamente, asuma ese papel. Es un papel muy importante”, dijo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos confirmó su renuncia, pero no comentó sobre sus planes de personal en su ausencia.

Nye fue asignado a la posición en enero. En marzo, el Defensor del Menor del estado publicó un reporte alegando confinamientos prolongados y lesiones a niños y al personal. El centro también se encuentra bajo investigación por parte de la Oficina del Fiscal General del Estado y del Centro de Derechos de las Personas con Discapacidad de New Hampshire.

Ayotte apoya incluir pregunta sobre presupuesto escolar en papeleta de noviembre

La gobernadora Kelly Ayotte dice que ella apoya pedirle a las ciudades y a los municipios incluir en la papeleta electoral de noviembre una pregunta que solicite a los votantes considerar un tope fiscal local para el gasto escolar.

Ayotte dice que ella no espera que cada comunidad adopte un tope fiscal local, incluso si la nueva ley significa que deben considerarse.

“Apoyo plenamente la idea de que la decisión se tome a nivel local, así como la importancia de que la gente dé su opinión. No he analizado los detalles de la legislación, pero diría que es positivo que la gente opine”, dijo.

La Cámara y el Senado aprobaron una diferente versión del proyecto de ley. La Cámara planea requerir que las comunidades voten en límites del presupuesto local cada dos años. La versión del Senado contempla una votación única sobre los topes a los impuestos escolares este noviembre.

Ayotte dijo que apoya expandir el derecho a probar en la legislatura para pacientes con condiciones debilitantes

La gobernadora Kelly Ayotte dice que ella apoya la legislación que busca facilitar para pacientes con condiciones debilitantes a probar tratamientos médicos experimentales y medicamentos no aprobados por la FDA.

“Y si pudiéramos crearlas en New Hampshire e innovar. Ya vemos mucha innovación en las ciencias biológicas aquí en el estado. Así que creo que sería positivo que la legislatura impulsara esos esfuerzos”, dijo Ayotte.

Ayotte firmó una ley el año pasado para expandir los derechos de los pacientes a probar tratamientos individualizados para enfermedades poco comúnes. El lobby médico del estado se ha opuesto en gran medida a la denominada legislación de derecho a probar.

New Hampshire celebró el Día de Lafayette para honrar al líder militar

Ayer miércoles 20 de mayo fue el Día de Lafayette en New Hampshire, en honor al líder militar francés considerado un héroe de la Revolución Americana y de la histórica alianza franco-estadounidense.

El historiador entusiasta, Charles Pixley, viajó desde Rochester a la Cámara Estatal en Concord para la celebración. Él dice que se ha interesado en Lafayette por un largo tiempo.

“Y hace aproximadamente un mes, fuimos a París para localizar su tumba… Y su ataúd estaba enterrado en suelo estadounidense y su verdadero nombre es Gilbert, no Mark”, dijo.

Los recreadores históricos posaron como los generales Marqués de Lafayette y John Stark, el gobernador y el cónsul general de Francia pronunciaron discursos, y se dispararon mosquetes y cañones para honrar al francés.

Esto también pasa en New Hampshire:

Un proyecto de ley que permitirá a los residentes con sistemas de batería domésticos beneficiarse de la medición neta se dirige al escritorio de la gobernadora Kelly Ayotte.

Se trata de la actualización más reciente de las políticas de medición neta del estado, las cuales permiten a los clientes eléctricos recibir un crédito en su factura de energía por la energía que generan y regresan de vuelta a la red.

El proyecto de ley incita al departamento estatal de energía a crear reglas sobre cómo los sistemas de batería de casa pueden ser instalados y conectados a la red eléctrica, y a la Comisión de Utilidades Públicas a determinar tasas de compensación.