¿ICE en el Mundial 2026? Esto es lo que se sabe

Este artículo originalmente fue publicado por Factchequado. NHPR es parte de su red de medios aliados.

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Hasta el 19 de mayo de 2026, las autoridades federales no han informado si ICE realizará arrestos migratorios durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque funcionarios del DHS aseguraron que no habrá detenciones masivas de aficionados.

ICE y otras agencias federales sí han confirmado que participarán en tareas de seguridad y verificación de viajeros durante el torneo, mientras sindicatos y organizaciones laborales presionan para mantener a agentes migratorios fuera de las ciudades sede.

La presencia de ICE en grandes eventos deportivos no es nueva: la agencia participó en el Super Bowl 2026 y en el Mundial de Clubes 2025, aunque no encontramos evidencia de operativos migratorios masivos en esos eventos.

Hasta el 19 de mayo de 2026 las autoridades federales no han especificado si agentes de migración llevarán a cabo arrestos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos durante la Copa Mundial de fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en territorio estadounidense, Canadá y México.

El secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, dijo, durante una entrevista con CBS News, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no “detendrá masivamente” (round up) a los aficionados en el Mundial, pero no descartó que ocurran arrestos relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración.

“Bueno, ICE siempre lleva a cabo la aplicación de las leyes de inmigración, eso es algo que siempre haremos, pero no estamos allí con ese único propósito. Estamos allí para cumplir con nuestra labor como Servicio de Inmigración y Control de Aduanas”, dijo Mullin. También dijo que ICE siempre ha estado en eventos deportivos donde, según él, siempre se encuentran “productos falsificados, entradas falsas [e], incluso, se vende ropa falsificada en las calles”.

“No estamos allí para ir por ahí deteniendo masivamente a las personas, pero estamos buscando lo peor de lo peor”, agregó. También dijo que realizan arrestos de personas en listas de “vigilancia de terroristas”, “traficantes sexuales”, “narcotraficantes” e “individuos buscados por asesinato en otras partes del país sobre los cuales disponemos de órdenes de detención de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal)”. La frase de “lo peor de lo peor” ( worst of the worst ) ha sido utilizada por la administración actual para referirse a los inmigrantes detenidos o que son objeto de los operativos de migración.

Durante la audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en febrero de 2026, el actual director interino de ICE, Todd Lyons, no se comprometió a suspender las operaciones de la agencia. Sin embargo, afirmó que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), agencia de ICE encargada de investigar “delitos y amenazas transnacionales”, es una pieza clave para la seguridad del Mundial.

El jefe de policía de Foxborough, Massachusetts, Michael A. Grace, y el presidente del comité anfitrión de Miami para el Mundial, Rodney Barreto, afirmaron, respectivamente, que la administración y Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, les habían asegurado que ICE no estaría presente en las celebraciones del Mundial en sus respectivas ciudades. Sin embargo, desde Factchequeado no encontramos información en las páginas de DHS, ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que confirmara las afirmaciones de Grace o Barreto.

Lo que sí encontramos son menciones de que DHS y sus agencias asistirán en tareas de “seguridad” y “verificación de viajeros” del Mundial y una asignación de 250 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a los 11 estados en Estados Unidos que albergarán los partidos del torneo “para fortalecer su capacidad de detectar, identificar, rastrear o mitigar sistemas de aeronaves no tripuladas, también conocidos como drones”.

Iniciativas que buscan evitar que ICE esté en el Mundial

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) , que se describe como “una federación voluntaria de 65 sindicatos nacionales e internacionales, con más de 15 millones de miembros”, hizo un llamado al liderazgo de la FIFA para mantener a agentes de inmigración del DHS fuera de las ciudades sede del Mundial.

En una carta , del 8 de mayo de 2026, dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a la directora de Estrategia y Planificación de la Copa Mundial 2026, la federación destacó “el grave riesgo que la colaboración prevista de la FIFA con las autoridades de control migratorio de la administración Trump representa para los miles de trabajadores de los sectores de la hostelería, el transporte, la producción de eventos y otras industrias, para quienes la Copa Mundial será su lugar de trabajo”.

A mediados de abril de 2026, The Athletic de The New York Times, reportó que la alta directiva de la FIFA estaba conversando con Infantino sobre solicitar a Trump un aplazamiento total de las redadas de ICE en todo Estados Unidos durante la duración del Mundial. Sin embargo, hasta el 19 de mayo de 2026, no se ha reportado que este plan se haya formalizado.

Asimismo, Unite Here Local 11 , el sindicato que representa a alrededor 2,000 empleados del estadio SoFi en Los Ángeles, California, donde se llevarán a cabo 8 partidos del Mundial, amenazó con iniciar una huelga de no impedirse el acceso de los agentes del ICE.

La presencia de ICE en grandes eventos deportivos no es inusual

Pese a la controversia pública sobre la presencia de ICE en el Mundial, no es inusual que la agencia esté presente en grandes eventos deportivos. La agencia estuvo durante el Super Bowl de 2026, proporcionando seguridad adicional , según recoge NBC News.

La página oficial de ICE describe que las actividades de la agencia durante el Super Bowl fueron para “ayudar a proteger al millón de aficionados”, verificar “los antecedentes de las personas” que solicitaron credenciales, “identificar e investigar la venta de artículos falsificados, brindar apoyo en materia de capacidades de vigilancia para el festival Super Bowl LIVE” y ofrecieron “respaldo táctico el día del partido, entre muchas otras tareas críticas”.

Desde Factchequeado no encontramos que se hubieran publicado reportes de operativos migratorios durante o en los alrededores del Super Bowl. La misma Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) dijo que no estaban planeados operativos de migración durante este evento, informó ABC News.

Asimismo, en junio de 2025, el DHS anunció que personal de ICE y de la CBP estarían presentes en el Mundial de Clubes de la FIFA. En este torneo participaron clubes de fútbol de diferentes países y continentes y se celebró en Estados Unidos en el verano de 2025. No obstante, la CBP eliminó la publicación del anuncio en Facebook posteriormente, informó The Athletic . Desde Factchequeado no encontramos reportes de operativos migratorios a gran escala durante el Mundial de Clubes de la FIFA.

Solo encontramos un reporte de Human Rights Watch, sobre el arresto y deportación de un solicitante de asilo mientras se dirigía a la final del torneo. Esta persona, según The Athletic , fue detenida por la Policía Estatal de Nueva Jersey, tras intentar volar un dron cuando estaba en vigor una directiva de la Administración Federal de Aviación (FAA) que prohibía el vuelo de drones en estadios y sus alrededores durante eventos deportivos. Los agentes de la policía le habrían dicho que le daría una multa, pero posteriormente le preguntaron sobre su estatus migratorio y lo entregaron a ICE, según Human Rights Watch.

También encontramos una publicación en la cuenta oficial en X del del Dodger Stadium, en Los Ángeles, California, en la que se informaba que agentes de ICE solicitaron permiso para ingresar a los estacionamientos del estadio el 19 de junio de 2025, cuando estaba programado un partido de béisbol. Sin embargo, les negaron el acceso, según la misma publicación. Tricia McLaughlin, ex vocera del DHS, dijo en un comunicado a AP que eran agentes de la CBP que estuvieron en el estacionamiento de manera breve, pero su presencia no estaba relacionada con una “operación o medida de cumplimiento”.