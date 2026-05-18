Posible censura a miembro de la Cámara. Clima cálido pero aguas frías.

A continuación, lee las noticias del lunes 18 de mayo de 2026

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Cámara discutirá posible censura de legislador por controversiales publicaciones de redes sociales

La Cámara de New Hampshire y el Senado se reunirán el jueves para discutir proyectos de ley pendientes. La Cámara también votará si censurar a un miembro por publicaciones ofensivas en redes sociales.

La Cámara rara vez censura a sus miembros, pero el comité administrativo de la legislatura está recomendando que la Cámara censure al republicano de Weare, Travis Corcoran.

Lo que está en cuestión son las publicaciones ofensivas en redes sociales que Corcoran dirigió a sus colegas. En una de estas, Corcoran respondió a una invitación de karaoke de un legislador judío diciendo que era, traduzco y cito, “la solución final para los chicos del teatro”.

‘Una solución final’ es un término Nazi utilizado para describir un asesinato masivo para judíos europeos durante el holocausto. En otra publicación, Corcoran le pidió a la administración de Trump deportar a una legisladora que nació en las Filipinas.

Corcoran es un usuario prolífico de redes sociales que suele publicar comentarios escandalosos y racistas.

Él ha dicho que sus publicaciones en cuestión son chistes, y ha dicho que el proceso de disciplina de la Cámara contra él es una farsa.

Choque en Dover entre agente policial y residente no resulta en heridos pero sí en acusaciones penales

Una mujer de Dover está enfrentando múltiples acusaciones después de que manejó en sentido contrario en la Ruta 101, y chocó con un Agente de la Policía Estatal de New Hampshire.

Múltiples personas le dijeron a la policía a primera hora en la mañana del domingo sobre un Nissan que manejaba hacia el este por los carriles en dirección oeste. El agente Shane McClure estaba respondiendo a las llamadas cuando el Nissan, conducido por Cassandra Aldecoa chocó su auto.

Aldecoa fue arrestada por conducir bajo la influencia y cargos por delitos graves, incluida la conducta imprudente. El pasajero del vehículo, Zachary Lapierre también fue acusado por conducta imprudente.

Ambos, y la agente, no tuvieron heridas significativas durante el choque.

New Hampshire ya tiene clima caliente pero sus aguas están ‘peligrosamente frías’, advierten funcionarios

La temperatura estará en los 80s en algunas partes del estado esta semana, y eso significa que es hora para que el Servicio Nacional del Clima publique su recordatorio: a pesar del aire cálido, el agua sigue peligrosamente fría.

Según la Guardia Costera Nacional, la temperatura en muchos cuerpos de agua alrededor del estado está en no menos de 50 grados, una temperatura en la que si te sumerges, puede causar hipotermia y choque térmico por frío. Los funcionarios recomiendan utilizar botes pequeños, kayaks, y canoas para precaución extrema y utilizar salvavidas.

Número de graduados de enfermería de universidades comunitarias de New Hampshire marca un récord desde 2013

Fue un año excepcional para los graduados de enfermería del sistema de universidades comunitarias del estado.

Más de 340 estudiantes de enfermería completaron sus diplomas, marcando una de las mayores promociones de graduados desde 2013.

Chuck Lloyd, vicepresidente del Sistema de Universidades Comunitarias de New Hampshire, dice que los graduados entran a la fuerza laboral en un momento donde hay escasez de enfermeras practicantes y otros profesionales de salud.

“Estamos persiguiendo una meta en constante cambio, ya que tenemos una brecha de más de 1000 o 1300 enfermeros prácticos licenciados que se necesitan en todo el estado, por lo que seguimos formando a más de estos”, dijo.

Lloyd dice que están viendo un incremento en aplicaciones calificadas para programas de enfermería, excediendo la capacidad de entrenamiento del sistema de universidades comunitarias. Él dice que utilizarán la Subvención para la Transformación de la Atención Médica Rural para ayudar a contratar personal docente adicional para el próximo año.

Un estudio de Dartmouth demuestra que el calentamiento global está trayendo tormentas más intensas

Mientras los humanos han calentado el clima a nivel mundial durante el último siglo, un estudio de Dartmouth descubre que esto causa tormentas de mayor magnitud, pero menos frecuentes y más espaciadas.

Y los científicos detrás del estudio dicen que esto tiene grandes impactos en los ecosistemas. Justin Mankin es un profesor de Geografía en Dartmouth, y dice que la cantidad total de lluvia a lo largo del año y la intensidad de las lluvias son importantes.

“...Por lo tanto, cuando se producen precipitaciones —y, en particular, estas tormentas más intensas—, en lugar de distribuirse de manera uniforme a lo largo del calendario anual, da la impresión de que el suelo retiene una menor cantidad de esa agua”, explicó.

El estudio predice que esta tendencia se continuará intensificando a medida que los modelos climáticos actuales proyectan un mayor calentamiento. Esto significa más riesgo de inundación y sequía.

Esto también pasa en New Hampshire:

Un bombero murió y al menos 10 personas quedaron heridas después de una explosión en una instalación industrial en Maine, el viernes.

El bombero Andrew Cross, de 27 años, murió cuando explotó un silo en Robbins Lumber, en Searsmont, provocando un incendio masivo, según funcionarios de seguridad de Maine. Al menos dos personas permanecen en estado crítico hasta el domingo.

El incidente está bajo investigación por el Departamento federal de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos y la oficina de Bomberos del estado.