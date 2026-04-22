Tercer tiroteo con policía de NH en abril. Proyecto de requisitos de educar en el hogar.

A continuación, lee las noticias del miércoles 22 de abril de 2026

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El proyecto de ley para flexibilizar los requisitos de educación en el hogar de Nuevo Hampshire tiene una buena acogida en audiencia con el Senado.

Un proyecto de ley respaldado por la Cámara de Representantes en New Hampshire que flexibiliza los requisitos para las familias que optan por la educación en el hogar obtuvo un fuerte apoyo durante su audiencia ante un comité del Senado estatal el martes.

La actual ley de educación en casa de New Hampshire requiere que los padres le digan al estado o al superintendente de su escuela local que están educando a su hijo en casa. Los padres y madres también deben mantener registros de materiales educativos que utilizan, y los niños que se educan en casa deben completar una evaluación académica anual.

Estos requisitos terminarían bajo el proyecto de ley patrocinado por la representante de Bedford Kristen Noble, quien lidera el comité de políticas de educación en casa.

Alrededor de una docena de estados tienen políticas de educación en casa parecidas. Este proyecto protegería familias que educan a sus hijos en casa y que no participan en el programa estatal de elección de escuela similar a un sistema de vouchers escolares, de futuras regulaciones vinculadas a dicho programa.

Este proyecto de ley es uno de varios respaldados por líderes republicanos para empoderar a las familias a considerar opciones educativas fuera de las escuelas públicas.

Un senderista perdido el fin de semana, fue encontrado ayer muerto en Lincoln por Pesca y Caza

Los oficiales de Pesca y Caza de New Hampshire dicen que encontraron a un senderista perdido…muerto en un sendero en Lincoln el martes.

Kent Wood de West Roxbury, Massachusetts empezó su caminata el sábado por la mañana, con planes de acampar en Lafayette Campground. Después de dos días sin escuchar de él, la familia de Wood contactó a Pesca y Caza. Los oficiales empezaron a buscarlo con el equipo de rescate PEMI Valley Search and Rescue y un helicóptero de la armada de la Guardia Nacional.

Descubrieron que Wood estaba preparado para caminar en condiciones cálidas, pero cayeron 3 a 5 pulgadas de nieve entre domingo y lunes en Franconia Notch. Lo encontraron muerto, a 5 millas de su carro en una sección remota del sendero de Kinsman Pond.

Un tiroteo en Ashland representa la tercera muerte en New Hampshire por enfrentamientos con la policía este mes.

La policía de Ashland disparó y mató a un hombre el lunes, marcando el tercer tiroteo fatal de la policía que involucra fuerzas de ley en el estado solamente en abril, y la segunda donde una persona recibe un disparo de un oficial de la policía.

En 2025, solo hubo tres tiroteos fatales por la policía en total en el estado.

Un oficial resultó herido en el tiroteo del lunes en Ashland.

La policía de Ashland dice que las autoridades detuvieron a un hombre durante una parada de tránsito. Sacó una pistola... e intercambió disparos con la policía.

Autora Jodi Picoult, de NH, utiliza plataformas sociales para compartir sus críticas hacia actual administración

La autora de New Hampshire Jodi Picoult habló en contra de la administración de Trump en múltiples asuntos, desde condenar la guerra en Irán hasta discutir el retroceso en derechos de las mujeres.

Para el New England News Collaborative, NEPM reporta…Picoult dice que ella ha estado utilizando Instagram y TikTok para compartir su crítica hacia las políticas de la administración de Trump, y ha obtenido apoyo de lectores y fans. Ella estuvo en BookCon en New York el fin de semana.

Picoult dice que ella es actualmente la cuarta autora con más libros prohibidos en EE.UU. y dice que hay una razón por la que esta administración prohíbe libros … y es porque los libros ayudan a las personas a construir sus propias opiniones en lugar de que se les digan en qué creer. Ella dijo que seguirá alzando su voz.

Pueblos de Mass., como Warwick, han apostado por la electricidad como fuente de calefacción

Decenas de pequeños pueblos en Massachusetts están dejando de usar petróleo y propano, y optando por la electricidad para calentar los edificios. Es una forma de reducir las emisiones de carbono. Y como reporta WBUR, algunas ciudades están descubriendo que esto les permite ahorrar dinero.

Warwick es un pequeño pueblo cerca de la frontera norte estatal. Muchos de sus edificios públicos ahora están equipados con bombas de calor eléctricas y paneles solares.

El presidente de la Junta Selecta, Brian Snell, dijo que los residentes están contentos de que los costos de energía del pueblo ahora se han reducido a miles de dólares.

Esto es muy importante para los pueblos rurales. Tienen una base fiscal limitada. También, sus edificios suelen ser antiguos y costosos de calentar. Pero las mejoras energéticas pueden resultar caras. Warwick utilizó fondos públicos, subvenciones y recaudación de fondos.

Esto también pasa en NH:

La administración de Trump ha rescindido los convenios colectivos con dos sindicatos que representan a los trabajadores del astillero naval de Portsmouth.

Maine Public reporta que cientos de trabajadores del astillero se verán afectados.

Este final aparece por dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump el año pasado que retira los derechos de convenios colectivos de trabajadores federales en varias agencias. El Departamento de Defensa dijo que hay consecuencias de que las acciones del sindicato representen un riesgo a la seguridad.

Uno de los sindicatos afectados está considerando una demanda.