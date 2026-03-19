Una temporada de baches complicada. Suben precios de gasolina en New England.

A continuación, lee las noticias del jueves 19 de marzo de 2026

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La AAA de New England dice que los precios de gasolina están aumentando en la región

Esta semana, la demanda y los precios de la gasolina están aumentando, según la Asociación Automovilística Estadounidense del Norte de New England.

La primavera significa que más personas están saliendo a las carreteras y los precios de gasolina están incrementando de manera global por el conflicto en el Medio Oriente.

En New Hampshire, el precio promedio actual de un galón de gasolina es de 3 dólares y 57 centavos... Eso representa un aumento de 12 centavos con respecto a la semana pasada y 65 centavos más caro que en esta misma época del año pasado.

El promedio estatal es ligeramente menor al promedio nacional de $3.84.

Fiscal de NH advierte de posible estafa de mensajes de textos sobre “audiencias” y “multas”

El fiscal general John Formella dice que hay un aumento en mensajes de texto estafa de números que alegan decir que son Cortes de New Hampshire.

El fiscal dice que los residentes del estado reciben mensajes que supuestamente les avisan que han perdido una fecha en la corte o deben una multa. El mensaje suele incluir una notificación que parece oficial de una audiencia, y dirigen a las personas a aplastar un link para pagar la multa y evitar consecuencias legales.

Formella dice que la Rama Judicial no notifica a las personas de fechas de audiencia o multas en mensajes de texto. Si recibes ese mensaje, puedes borrarlo …. y no aplastar ningún link o enviar un pago.

Si te preocupa el estado de un caso judicial, la información oficial de contacto de cortes está en courts.nh.gov.

Los baches preocupan este año: un experto nos explica por qué.

Si sientes que te has topado con baches masivos bajo tus llantas este mes, no eres el único. El frío, el invierno húmedo y los días poco usuales de calor, crearon las perfectas condiciones para el daño en el pavimento este año.

Gary Stanley es dueño de una compañía de reparación de baches, Mr. Pothole. Él dice que los baches comienzan con uno.

“Cuando bajan las temperaturas, la subbase se congela, se expande y levanta la superficie del pavimento. Así, cuando el hielo se derrite por debajo, se crea un hueco”, explicó Stanley.

Stanley dijo que en esta temporada ha reparado el doble de baches que en años anteriores.

Los trabajadores pueden poner parches temporales en los baches por ahora, hasta que el suelo se descongele. Así que Stanley dice que los conductores deberían tomarla despacio, y evitar las peores carreteras hasta que se reparen.

Lee más del tema en el artículo que te dejamos en el mensaje.

Oficialmente, el pueblo de Foxborough está listo para el mundial de fútbol este verano

Es oficial: el pueblo de Foxborough, Massachusetts ha aprobado una licencia que permite que los partidos de la Copa Mundial Masculina FIFA se jueguen en el Gillette Stadium este verano.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que la junta selecta aclaró los últimos detalles para los partidos, en una reunión anoche.

Después de semanas de conversaciones contenciosas en el pueblo, los organizadores del mundial y los propietarios del estadio de Kraft Group asignaron $8 millones en costos de seguridad para los partidos … La Junta Selecta de Foxborough unánimemente votó para aprobar la licencia.

El presidente de la junta de Foxborough Bill Yukna estuvo aliviado cuando llegaron a un acuerdo.

La ciudad recibió 1.5 millones de dólares de los Kraft para la compra de equipamiento y la promesa de cubrir los gastos de la policía y los servicios de emergencia durante los partidos.

Esto también pasa en NH:

Más residentes del estado con discapacidades están sacando sus títulos universitarios, según una nueva investigación de la Universidad de New Hampshire.

El estudio se concentró en tendencias de nivel educativo en New Hampshire y a nivel nacional, y en la mayoría de casos, las tendencias eran las mismas.

En New Hampshire, cada vez menos personas con discapacidades abandonan la escuela secundaria antes de tiempo, sin graduarse, y más optan por cursar carreras universitarias de cuatro años. Además, el porcentaje de personas que cursan estudios de posgrado pasó de casi el 25 % en 2023 a cerca del 27 % en 2024.

A pesar de los incrementos, el estudio demuestra una discrepancia significativa entre esta población y las personas sin discapacidades. En 2024, casi el 44 por ciento de personas sin discapacidades estaban cursando su título avanzado.