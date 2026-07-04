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Weird Wild Terrified Book Club

Weird Wild Terrified Book Club

Weird Wild and Terrified book club meets once a month. The Club house is located at 55 Main St, Suite 409, Newmarket NH. Next Meeting July 26, 10A

https://www.weirdwildterrifiedbookclub.com/event-list

Weird Wild Terrified Club House
10:00 AM - 12:00 PM on Sun, 26 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Weird Wild and Terrified Book Club
617 497 8132
maryella@weirdwildterrifiedbookclub.com
www.weirdwildterrifiedbookclub.com

Artist Group Info

Maryellablundo@gmail.com
Weird Wild Terrified Club House
55 Main Street, Suite 409
Newmarket, New Hampshire 03857
617 771 4868
maryella@weirdwildterrifiedbookclub.com
https://www.weirdwildterrifiedbookclub.com

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