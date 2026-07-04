Weird Wild Terrified Book Club
Weird Wild Terrified Book Club
Weird Wild and Terrified book club meets once a month. The Club house is located at 55 Main St, Suite 409, Newmarket NH. Next Meeting July 26, 10A
https://www.weirdwildterrifiedbookclub.com/event-list
Weird Wild Terrified Club House
10:00 AM - 12:00 PM on Sun, 26 Jul 2026
Event Supported By
Weird Wild and Terrified Book Club
617 497 8132
maryella@weirdwildterrifiedbookclub.com
Artist Group Info
Maryellablundo@gmail.com
Weird Wild Terrified Club House
55 Main Street, Suite 409Newmarket, New Hampshire 03857
617 771 4868
maryella@weirdwildterrifiedbookclub.com