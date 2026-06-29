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NHMF Music in the Mountains: Starr King Fellowship

NHMF Music in the Mountains: Starr King Fellowship

Join us in the beautiful sanctuary at Starr King Fellowship for a morning of chamber music. NHMF musicians will share two chamber music masterworks – Brahms’ Sonata for Viola and Piano and Beethoven’s String Quartet No. 5.

A special thank you to Starr King Fellowship for their support in offering rehearsal space to our musicians during the season!

Jonathan Sturm, violin
Julie Fox Henson, violin
Bernard Di Gregorio, viola
René Reder, viola
Andrea Di Gregorio, cello
Leslie Amper, piano

Starr King Fellowship
09:30 AM - 11:00 AM on Sun, 26 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

New Hampshire Music Festival
603-238-9007
info@nhmf.org
http://nhmf.org

Artist Group Info

brendan@nhmf.org
Starr King Fellowship
101 Fairgrounds Rd
Plymouth, New Hampshire 03264
(603) 536-8908
admin@starrkingfellowship.org
https://www.starrkingfellowship.org/

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