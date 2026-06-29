NHMF Music in the Mountains: Starr King Fellowship

A special thank you to Starr King Fellowship for their support in offering rehearsal space to our musicians during the season!

Join us in the beautiful sanctuary at Starr King Fellowship for a morning of chamber music. NHMF musicians will share two chamber music masterworks – Brahms’ Sonata for Viola and Piano and Beethoven’s String Quartet No. 5.

Starr King Fellowship

09:30 AM - 11:00 AM on Sun, 26 Jul 2026