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2026 State Primary Results

Immigration court's unusual locations raise due process concerns

NPR | By Ximena Bustillo,
Steve Inskeep
Published September 10, 2026 at 4:43 AM EDT

Unusual locations for immigration court hearings appear to be another tactic in a broader strategy to short-circuit immigrants' already-limited due process.

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Ximena Bustillo
Ximena Bustillo is a multi-platform correspondent at NPR covering politics and policy in Washington related to DHS and immigration.
Steve Inskeep
Steve Inskeep is a host of NPR's Morning Edition and Up First.

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