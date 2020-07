Noticias Actualizadas de New Hampshire: 27 de julio

Estas son las noticias del lunes 27 de Julio.

Las puedes escuchar en el siguiente audio o leerlas a continuación.

Una nota: este es el guion que usamos para grabar, por ende, podrás encontrar anotaciones diferentes en el texto.

Escuchas las noticias del 27 de julio.

Se reportan nuevos casos de COVID-19, ningún fallecimiento adicional

El estado anunció 23 [veintitrés] casos nuevos de coronavirus el domingo, lo que lleva a New Hampshire a un total de 6,346 [seis mil trescientos cuarenta y seis] casos confirmados desde que comenzó la pandemia.

No se reportaron fallecimientos el domingo y el número de personas hospitalizadas debido al COVID-19 ha bajado a 20 [veinte].

Aumenta la cantidad de padres que consideran educación en casa

La incertidumbre alrededor de la reapertura de escuelas en New Hampshire tiene a ciertos padres explorando la opción de educación en casa.

Para los que están considerando enseñarle a sus hijos desde casa, el Internet es un buen lugar para encontrar ideas.

Los grupos de defensa de educación en el hogar dicen que esto es exactamente lo que está pasando.

New Hampshire Homeschooling Coalition y Granite State Home Educators están recibiendo más tráfico en sus páginas web y más solicitudes de apoyo.

Melissa Wolfe es uno de los padres que está planeando educar en casa por primera vez este otoño.

Ella dijo que confía en que los profesores se van a cuidar, pero no sabe si todos los padres de familia son tan cautos como ella. Para Wolfe, no hay manera de controlar a toda la comunidad.

Para las familias que optan por educación en casa por primera vez, se requiere informar la decisión al departamento de educación, a su escuela o a su distrito.

Plymouth discutirá propuesta de uso obligatorio de cubrebocas

El consejo municipal de Plymouth organizó una audiencia pública mediante videoconferencia hoy de noche para discutir la propuesta del pueblo de hacer obligatorio el uso de cubrebocas.

La orden requeriría el uso de cubrebocas en cualquier negocio, edificio de gobierno o en áreas comunes de edificios residenciales.

Los que proponen la orden dicen que es necesario ya que recibirán a los estudiantes de Plymouth State University pronto.

La ciudad de Nashua ordenó el uso de cubrebocas en mayo. Otras comunidades del estado, como Durham o Keenee, están considerando medidas similares.

Gobierno incentive a hogares de New Hampshire a llenar formulario de censo

La oficina de censos de los Estados Unidos lanzará una campaña esta semana para incentivar a los hogares de New Hampshire a llenar el formulario de censo.

Hasta la fecha, la tasa de personas que han llenado el censo en línea o través del correo en New Hampshire representa alrededor del 63 [sesenta y tres] por ciento.

Esto se asemeja al promedio nacional, pero, en algunas áreas como en los condados de Coos y Carroll, la tasa de respuesta de censo es menor al 50 [cincuenta] por ciento.

La oficina de censos ubicará a trabajadores alrededor del estado en tiendas de alimentos y librerías para que ayuden a las personas a llenar el formulario.

Los gran jurados regresan a fines de Agosto en Manchester y Nashua

Los gran jurados en Manchester y Nashua regresarán a la corte a finales de agosto. Esta será la primera vez que un jurado grande se reúna en el condado de Hillsborough después de algunos meses.

Robin Melone, una abogada penal en Manchester, dijo que el regreso de los jurados grandes es importante debido a la acumulación de casos que hay desde que empezó la pandemia.

Algunos casos recibirán prioridad sobre otros, incluyendo aquellos acusados que representan amenazas a la comunidad.

New Hampshire continúa en estado de sequía con mejoras en ciertas áreas

Casi la mitad de New Hampshire sigue en estado de sequía ...pero las condiciones han mejorado según recientes datos. El National Drought Monitor dijo que el 49 [cuarenta y nueve] por ciento del estado se encuentra en sequía moderada, y el 92 [noventa y dos] por ciento está anormalmente seco.

Hace un mes, alrededor de tres cuartos del estado se encontraba en ese estado de sequía moderada. Las condiciones de sequía están concentradas en el tramo del sur y en la región de Lower Lakes, junto a otros sectores en el Upper and Monadnock Valleys.

Las restricciones de agua, especialmente acerca del uso de agua al aire libre, continúan vigentes en algunos pueblos y distritos de servicios públicos.

¡Ayúdanos en una encuesta para un proyecto nuevo!

New Hampshire Public Radio empezó un nuevo proyecto llamado "By Degrees", enfocado en contar historias alrededor del cambio climático, especialmente, sobre cómo está afectando a las personas que viven en New Hampshire y en la región.

Le estamos pidiendo a nuestros oyentes que llenen una breve encuesta para que compartan ideas para los futuros reportajes del programa.

Cuéntanos: ¿de qué nos estamos perdiendo?, ¿qué quieres saber?, ¿cómo te está afectado el cambio climático actualmente?