Las Mascarillas Deben Ser Usadas En Público, Dijeron Los Funcionarios De Salud Del Estado

Escrito originalmente en inglés por Olivia Belanger para Sentinel Source

Traducido al español por María Aguirre

La agencia de control de enfermedades infecciosas de New Hampshire --New Hampshire’s Bureau of Infectious Disease Control-- le insiste a los residentes del estado utilizar una cubierta de tela en público para detener la propagación del coronavirus, según una guía publicada el lunes, 20 de abril.

Este consejo --que se dio hace dos semanas después de la recomendación del Centro nacional para el Control y Prevención de Enfermedades o CDC-- se basa en el hecho que personas sin síntomas también pueden ser portadoras del coronavirus y contagiar a los demás. Las gotas que se producen al respirar, hablar o toser también transmiten el virus entre personas, establece la guía.

Además de la orden del estado de quedarse en casa y practicar distanciamiento social apropiado en público, la guía indica que usar cubiertas de tela en el rostro es una acción adicional que reduce la propagación del virus.

La cobertura de tela no protege adecuadamente a la persona que las usa, pero, protege a personas cercanas ya que la persona con la cobertura puede estar contagiada y no presentar síntomas, explica la guía.

El centro de salud Cheshire Medical Center está de acuerdo con esta decisión del estado, según el Dr. Aalok Khole, un médico especializado en enfermedades infecciosas del hospital Keene.

Las mascarillas se han requerido a través del sistema de salud Dartmouth-Hitchcock Health System, que incluye a Cheshire Medical.

Utilizar mascarillas es importante, especialmente en situaciones donde es difícil implementar distanciamiento social, dice Khole, como cuando se visitan tiendas de alimentos.

“Esto no es un substituto, pero es una medida adicional de prevención además de las otras acciones como quedarse en casa, practicar distanciamiento social y llevar una higiene adecuada de manos", escribió Khole en un correo en inglés.

Además de cubrirse la cara para ir a comprar alimentos, la guía del estado también recomienda usarla en transportes públicos o en lugares concurridos.

Las mascarillas quirúrgicas, o las mascarillas N95, no son recomendadas para el uso diario ya que tanto el estado como el país continúa lidiando con la falta de equipo de protección para el personal de salud y emergencistas.

Los niños menores a 2 años, cualquier persona con problemas respiratorios o alguien que no pueda quitarse la mascarilla sin ayuda, no debería utilizar coberturas en la cara, según la guía.

