Inmigrantes con visas temporales deberán salir de EE. UU. si quieren aplicar a la ‘green card’, excepto en “circunstancias extraordinarias”, afirma USCIS

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USCIS anunció que limitará el ajuste de estatus a casos de “circunstancias extraordinarias”.

La mayoría de inmigrantes que busquen obtener la residencia permanente deberán hacerlo mediante trámite consular desde fuera de Estados Unidos.

El anuncio no especifica cómo se aplicará la medida y qué pasará con las solicitudes pendientes de ajuste de estatus.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el 22 de mayo de 2026 que inmigrantes que buscan realizar un ajuste de estatus, proceso que permite solicitar el estatus de residente permanente legal y obtener la geen card, deberán hacerlo ahora desde fuera de Estados Unidos a través del proceso consular, salvo “circunstancias extraordinarias”.

“Estamos retomando el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros naveguen adecuadamente por el sistema de inmigración de nuestra nación. De ahora en adelante, todo extranjero que se encuentre temporalmente en los Estados Unidos y desee obtener una tarjeta de residencia deberá regresar a su país de origen para presentar su solicitud, salvo en circunstancias extraordinarias. Esta política permite que nuestro sistema de inmigración funcione tal como lo concibió la ley, en lugar de incentivar el aprovechamiento de lagunas jurídicas. Cuando los extranjeros presentan su solicitud desde su país de origen, se reduce la necesidad de localizar y expulsar a aquellos que deciden pasar a la clandestinidad y permanecer ilegalmente en los Estados Unidos tras habérseles denegado la residencia”, dijo Zach Kahler, portavoz del USCIS, en el comunicado .

Hasta ahora, el ajuste de estatus ha permitido a no ciudadanos con visas de no inmigrante en Estados Unidos obtener una tarjeta de residente permanente (green card) sin salir del país, según USA.gov . También eran elegibles los familiares directos de ciudadanos estadounidenses (incluyendo a cónyuges, hijos menores de 21 años y sus padres) que cumplan con ciertos requisitos, como haber sido “inspeccionado y admitido o inspeccionado y se le otorgó permiso condicional (parole) para ingresar a Estados Unidos”, según USCIS .

El proceso o trámite consular (consular processing), a diferencia del ajuste de estatus, es una manera de obtener la green card desde fuera de Estados Unidos a través de un consulado o embajada estadounidense, según explica el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), que se describe como “una organización nacional que ofrece capacitaciones jurídicas, materiales educativos y defensa de políticas en materia de derecho migratorio”.

Jacqueline Watson, abogada de inmigración y segunda vicepresidenta nacional de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) , dijo a Factchequeado que el memorándum de USCIS es “denso” y “confuso” y no está claro si el cambio es efectivo ni qué ocurrirá con solicitudes de ajuste de estatus pendientes.

Charles Kuck, abogado de inmgiracion, dijo , desde su cuenta en X, que el anuncio no debería afectar a aplicaciones pendientes “dado que se trata de un cambio de política que, sin duda, será impugnado en virtud de la APA (Ley de Procedimiento Administrativo) y que, bajo ninguna circunstancia, debería tener carácter retroactivo”.

El memorándum no explica qué califica como “circunstancias extraordinarias” para un ajuste de estatus.

“USCIS podrá proporcionar orientación normativa específica para determinadas categorías de ajuste de estatus o poblaciones concretas de extranjeros, con el fin de asistir a los funcionarios en la identificación de aquellas solicitudes que puedan o no justificar este acto de gracia y excepción al proceso consular ordinario”, dice el comunicado de USCIS.

Actualizaremos este artículo cuando se conozcan más detalles.