Se retira propuesta para centro de datos en Nottingham, fiscal general investiga tiroteo en Milton

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Empresario retira propuesta para centro de datos en Nottingham

Se retiró un plan para construir un centro de datos en Nottingham. El anuncio se dio a conocer horas antes de que la junta de planificación del municipio tuviera programado debatir el tema el miércoles.

Thomas Moulton, un empresario del Seacoast, quería convertir su almacén en la Ruta 4 en un centro de datos.

La propuesta desató una fuerte reacción en contra durante la última semana y los opositores expresaron su preocupación por el uso del agua, los costos de energía y la contaminación acústica. Una petición en contra de la instalación reunió más de 25,000 firmas en solo cinco días.

Los críticos habían planeado una protesta frente a la reunión de la junta de planificación. Previendo una gran asistencia, la junta ya había trasladado la reunión a un lugar más amplio.

El abogado de Moulton informó al municipio que la propuesta se retiraba para poder realizar investigaciones adicionales y que es posible que vuelva a presentar el plan en el futuro.

Fiscal General de NH investiga tiroteo por la policía de Milton

La Oficina del Fiscal General está investigando un tiroteo por parte de la policía el miércoles por la noche en Milton.

La Fiscalía General informa que la Policía de Farmington fue enviada a una dirección donde un hombre estaba atrincherado en su automóvil. La policía dijo que parecía estar armado con una pistola y se realizaron disparos.

La policía le disparó al hombre, hiriéndolo. Luego fue trasladado a un hospital donde actualmente recibe atención médica.

La Policía Estatal de New Hampshire dice que la Escuela Primaria de Milton y la Escuela Secundaria-Preparatoria Nute están cerradas por el día mientras se lleva a cabo la investigación.

Informe: familias jóvenes se mudan a New Hampshire, pero les cuesta establecerse

Los trabajadores y las familias jóvenes se están mudando a Nuevo Hampshire desde otros estados, según un nuevo análisis del Instituto de Política Fiscal de Nuevo Hampshire. Sin embargo, la preocupación por el aumento de los costos del cuidado infantil, la atención médica y la vivienda podría estar impidiendo que los residentes jóvenes se queden a largo plazo.

"New Hampshire se ha beneficiado del crecimiento proveniente de Massachusetts”, dijo Jessica Williams, la autora principal del informe. “Si pensamos en la proximidad al área metropolitana de Boston; las oportunidades de empleo son probablemente algunos de los factores clave de ese crecimiento", señaló.

Según datos de la Universidad de New Hampshire, alrededor del 60% de la clase universitaria del 2025 vive en New Hampshire, pero solo el 50% trabaja en el estado.

Los datos también muestran que Nuevo Hampshire sigue perdiendo residentes frente a estados como Maine y las Carolinas del Norte y del Sur, donde hay mayor disponibilidad y asequibilidad de vivienda.

Musulmanes celebran el primer festival de Eid en Mánchester

La Fundación de la Comunidad Musulmana de Nueva Inglaterra celebró su primer festival estatal de Eid al-Adha el miércoles en Mánchester. Los asistentes al festival comenzaron el día con oraciones en el Gill Stadium y luego se dirigieron al Derryfield Park para disfrutar de juegos de jardín y comida halal.

Humayun Kabir vive en Mánchester y es uno de los organizadores del evento. Dijo que algunas personas de la comunidad musulmana local le pidieron iniciar un evento al aire libre para celebrar la festividad este mes después del final de Ramadán en marzo.

"Esto está vinculado con una de nuestras actividades religiosas que todos estamos obligados a realizar una vez en la vida, que es visitar Arabia Saudita, la casa sagrada de Alá Subhanahu wa Ta'ala. Así que ellos terminaron ese ritual ayer. Por lo tanto, estamos celebrando con ellos", explicó.

Kabir planea convertir este festival al aire libre en una tradición anual en el estado.

Demócratas de NH piden la primer elección en la primarias presidenciales del 2028

Los principales demócratas de New Hampshire viajaron a Washington el miércoles para presentar su argumento de por qué el partido nacional debería quedarse con New Hampshire como la primera contienda de la nominación presidencial del 2028.

El presidente del partido estatal, Ray Buckley, le dijo a un grupo de funcionarios del partido nacional que New Hampshire debería celebrar la primera primaria porque los votantes de aquí saben cómo descartar candidatos.

“New Hampshire nunca quiso ser el que decide. Nos consideramos es una operación de escrutinio, y permitimos que los estados que votan posteriormente tomen esa decisión", dijo.

La ley estatal exige que New Hampshire celebre sus primarias al menos una semana antes de cualquier “elección similar”. Pero en 2024, los demócratas convirtieron a Carolina del Sur en la primera primaria oficial del partido, bajo el argumento de que el electorado demócrata de ese estado, en su mayoría afroamericano, refleja mejor al partido y su futuro.

La diversidad racial está creciendo en New Hampshire, pero el estado sigue siendo casi 90% blanco, un hecho que surgió varias veces mientras New Hampshire presentaba su propuesta.

Se espera que el comité decida cuáles 4 estados encabezarán el calendario de nominación de 2028 a finales de este verano.