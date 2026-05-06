Hombre de Nashua acusado de amenazar al presidente. Servicios de NH y altos costos de energía.

A continuación, lee las noticias del miércoles 6 de mayo de 2026

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Un hombre de Nashua y empleado de la FAA fue acusado ​​de amenazar al presidente.

Un hombre de Nashua y trabajador federal ha sido acusado de amenazar al presidente.

La Fiscalía General de los EE.UU. dice que Dean DelleChiaie, un empleado de la Administración Federal de Aviación, alegadamente hizo varias bùsquedas de Internet en su computadora del trabajo a comienzos de este año, incluyendo cómo ingresar una pistola a una instalación federal y escribió la frase, traduzco y cito, “Voy a asesinar a Donald John Trump”.

Él confesó haber hecho esas búsquedas y tener tres pistolas, según autoridades.

A finales de abril, DelleChiaie de 35 años envió un correo desde su cuenta personal a la Casa Blanca. En este, él escribió que iba a "neutralizar-eliminar" al presidente porque, según sus propias palabras, "decidió matar niños y decir que era una guerra, cuando en realidad era terrorismo".

DelleChiaie enfrenta hasta cinco años de prisión y una multa de $250 mil dólares.

Organizaciones de servicios en NH sufren impacto de altos costos de energía, combustible

Las organizaciones de servicios alrededor de todo New Hampshire dicen que los altos costos de energía están impactando sus negocios.

Michael Williams es el director de operaciones de COAST, un sistema público de buses en la Costa. Él dice que su presupuesto se ha visto afectado por el aumento del precio del combustible... y que están tratando de mitigar ese costo utilizando las gasolineras estatales.

Pero, dice, también están esperando un aumento de la demanda.

“Esto ha incrementado el costo de operación del servicio, pero esperamos que lo convierta en una opción más atractiva para más personas, que realmente podrían ver aliviados sus gastos personales durante este tiempo. Y esperamos que la gente aproveche esta oportunidad”, dijo.

Las organizaciones voluntarias de transporte que ayudan a pacientes mayores a llegar a sus citas médicas dicen que están viendo más interés en sus servicios, mientras el manejo se hace menos asequible.

Se solicitó a la Corte Supremo de New Hampshire que evalúe la responsabilidad policial en el caso de abuso infantil de New Boston.

La Corte Suprema estatal escuchó argumentos ayer sobre un caso de abuso infantil, y discutió si el departamento policial de New Boston debería pagar por los daños por fallar en intervenir.

La policía fue llamada repetidamente a la casa por denuncias de abusos.

Luego en 2015, Olivia Griffin de 12 años, saltó de un segundo piso para tratar de escapar. Pero la policía de New Boston la regresó a su hogar.

El fiscal Brian Cullen, quien está representando la fuerza policial, le dijo a los jueces que a la policía no le dijeron sobre sus condiciones de vivienda.

“Lo que sí sabemos es que no hay ningún indicio en los registros, ni siquiera hoy, de que la señorita Griffin, o sea, Olivia, le haya proporcionado información alguna que sugiera que había sido víctima de abuso”, dijo Cullen.

El fiscal de Griffin dijo que la policía tenía el deber de investigar, lo cual fallaron en hacer.

Los padres de la niña después fueron acusados de abuso infantil.

Shaheen visita Brayton Energy, compañía afectada por cortes federales en proyectos de energía

La senadora Jeanne Shaheen visitó Brayton Energy ayer martes, una empresa de investigación y desarrollo de energías sostenibles a la que el año pasado le revocaron cinco millones de dólares de financiación federal durante los retrocesos en la política energética.

Jim Kesselli es el CEO de Brayton Energy. Él dice que los fondos perdidos hubieran creado opciones de almacenamiento de energía a gran escala... Pero el proyecto se ha suspendido por completo.

Kesselli reasignó a los seis empleados que estaban trabajando allí. La compañía ha buscado otros horizontes. Pero, dice, los retrocesos han tenido impactos más grandes en la industria energética del país.

“Estados Unidos era líder en eso, y el Departamento de Energía también. Y ahora ya no lo somos. Pero hay otros países, como Alemania, Australia y China, por supuesto, que están avanzando mucho en estas áreas”, dijo Kesselli.

El proyecto de Brayton Energy estaba entre los 200 que fueron cancelados en octubre pasado.

Pueblo de Rye organizará reunión para solucionar presencia de golondrinas en edificio municipal

En Rye, la disputa sobre si se debe permitir la entrada de una colonia de golondrinas comunes a un edificio municipal será ahora el tema de una reunión especial del ayuntamiento.

Los defensores dicen que han recogido suficientes firmas, después de que la Comisión de Conservación de Rye bloquee el acceso de las aves a la granja Goss Farm.

La familia de Joe Goss solía ser dueña de esta granja del siglo 18. Él dice que sí hay soluciones.

“Los pájaros llevan aquí cientos de años … Hay alternativas, pero ni siquiera quieren pensar en ellas. Podrían abrir la parte inferior del granero para poder meterse debajo y anidar junto a la viga”, dijo.

La Comisión de Conservación declaró que era necesario desalojar a las aves debido a la acumulación de excrementos. La asamblea municipal extraordinaria se centrará en una ordenanza para la conservación de las aves en relación con el granero de Goss Farm, así como con otros terrenos y estructuras municipales.

Aún no se ha programado la fecha de la reunión.

Entre otras noticias:

La mitad de los puestos de trabajo en el departamento de correcciones de New Hampshire están vacantes, a pesar de que el salario promedio de un funcionario de prisiones estatal supera los $100,000 anuales [cien mil dólares].

Debido a esta escasez, el departamento de correcciones depende de los oficiales que trabajan con tiempo extra.

El Boston Globe reporta que el comisionado de correcciones William Hart se presentará al Consejo Ejecutivo esta semana para pedir un adicional de $12 millones para cubrir los gastos de sobretiempo del oficial.

En 2025, el departamento gastó su presupuesto de extra tiempo por casi $11 millones.