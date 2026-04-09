Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Latin Dance Social, Festival Escocés en Manchester

El fin de semana nos invita a juntarnos con la comunidad y divertirnos. Que este clima indeciso no nos quite las ganas de disfrutar la llegada de la primavera, y anticiparnos al verano.

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MDS April - Latin Dance Social el viernes 10 de abril en Melaza Dance Studio (22 Hanover St.) en Manchester. Habrá una clase de salsa a las 8 p.m.; el social comienza a las 9 p.m. Precios de entradas y registros aquí .

el viernes 10 de abril en Melaza Dance Studio (22 Hanover St.) en Manchester. Habrá una clase de salsa a las 8 p.m.; el comienza a las 9 p.m. Precios de entradas y registros . La Liga de Softball de Manchester invita a su 3er Torneo de Verano de 2026 que empieza el domingo 17 de mayo. La liga está registrando equipos hasta el domingo 12 de abril en este link . Para más información, contactarse con al 6039480042

invita a su 3er Torneo de Verano de 2026 que empieza el domingo 17 de mayo. La liga está registrando equipos hasta el domingo 12 de abril en este . Para más información, contactarse con al 6039480042 Cars & Coffee on Capitol el domingo 12 de abril en el centro de Concord, de 8 a 11 a.m. Este es el primer evento de la temporada de esta popular exhibición mensual de autos organizada por Revelstoke Coffee. Se celebrará el segundo domingo de cada mes, desde abril a noviembre. Es gratis. Más detalles .

el domingo 12 de abril en el centro de Concord, de 8 a 11 a.m. Este es el primer evento de la temporada de esta popular exhibición mensual de autos organizada por Revelstoke Coffee. Se celebrará el segundo domingo de cada mes, desde abril a noviembre. Es gratis. . Hamilton: Proyección de una película musical estadounidense y Karaoke el sábado 11 de abril en la Biblioteca Pública de Keene de 1 a 4:30 p.m. Es gratis y se requiere registro: Más información.

el sábado 11 de abril en la Biblioteca Pública de Keene de 1 a 4:30 p.m. Es gratis y se requiere registro: Indoor Scottish Festival desde el viernes 10 hasta domingo 12 de abril en Manchester Memorial High School. Este evento de tres días quiere mostrar "la rica y vibrante escena cultural escocesa de New England". Las festividades incluyen concursos de gaita, danzas tradicionales escocesas y numerosos puestos de venta. La entrada es gratuita. Más información.

desde el viernes 10 hasta domingo 12 de abril en Manchester Memorial High School. Este evento de tres días quiere mostrar "la rica y vibrante escena cultural escocesa de New England". Las festividades incluyen concursos de gaita, danzas tradicionales escocesas y numerosos puestos de venta. La entrada es gratuita. The Palace Theatre Short-Play Festival el viernes 10 de abril y sábado 11 de abril a las 7:30 p.m. en el Rex Theatre en Manchester. Seis nuevas obras se presentarán en este festival de dos días. Las entradas cuestan desde $15. Más detalles.

el viernes 10 de abril y sábado 11 de abril a las 7:30 p.m. en el Rex Theatre en Manchester. Seis nuevas obras se presentarán en este festival de dos días. Las entradas cuestan desde $15. NestWatch Volunteer Training el sábado 11 de abril de 9 a 11:30 a.m. en NH Audubon Massabesic Center en Auburn. Los asistentes aprenderán sobre la recopilación de datos, la protección de nidos y la identificación de aves para prepararse para participar en un proyecto NestWatch más grande. Es gratis y requiere registro: Más detalles.