El TSA de Manchester-Boston opera con normalidad. Vuelven fondos a TRIO pero con futuro incierto.

A continuación, lee las noticias del miércoles 25 de marzo de 2026

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Manchester-Boston asegura que sus oficiales de TSA siguen operando con normalidad

Los funcionarios del aeropuerto Regional de Manchester-Boston dicen que sus operaciones no han sido interrumpidas por el cierre de fondos del Departamento de Seguridad Nacional, que ya va por su quinta semana.

Los funcionarios dicen que la Administración de Seguridad del Transporte … o TSA por sus siglas en inglés … en Manchester están trabajando de manera regular, pero planean rastrear la situación y actualizar su página web con tiempos de espera en la seguridad.

Los aeropuertos alrededor del país están presenciando filas más largas para la seguridad. Alrededor de un tercio de los oficiales de TSA faltan al trabajo en aeropuertos grandes, según datos federales.

Según lo reportado por Factchequeado , este cierre y falta de personal, llevó al presidente Trump a desplegar a sus agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o ICE a apoyar en aeropuertos. Entre estos, se enlistan el de Atlanta, Houston, Phoenix, Newark y Nueva York, pero no el de Manchester-Boston. Por ahora, la administración especificó que el apoyo es logístico.

El TSA no le dijo a Qué Hay si contemplan desplegar a ICE en Manchester, citando [traduzco y cito] ]'razones de seguridad operacional'.

Tras demanda de la Jewish Family Service de WMass, 6 refugiados y el Instituto Internacional de NE, juez suspende política de Trump

Un juez federal en Massachusetts ha pausado la política de la administración de Trump que detendría a los refugiados en el país mientras aplican por su tarjeta de residencia o green card.

Esto surge después de una demanda que el Servicio Familiar Judío del Oeste de Massachusetts junto con 6 refugiados y el Instituto Internacional de New England presentó en contra del Departamento de Seguridad Nacional el mes pasado.

El Servicio Familiar Judío, los 6 refugiados y el instituto argumentan que el error de una persona aplicando a su tarjeta de residencia o su espera para obtener dicha green card no debería ser una base legal para detención. El rabino James Greene y CEO del Servicio Familiar Judío, dice que el gobierno federal decidió no impugnar la decisión y que ahora están a la espera de una fecha para la audiencia judicial.

La administración Trump devolvió los fondos del programa TRIO a New Hampshire. Sin embargo, el futuro del programa sigue siendo incierto.

La administración de Trump ha devuelto casi un millón de dólares en subsidios a programas de New Hampshire que estaban ayudando a cientos de estudiantes de bajo ingreso a prepararse para su vida después de la secundaria.

Los consejeros del programa TRIO asesoraban a estudiantes de escuela media y secundaria con su preparación universitaria y capacitación profesional hasta septiembre, cuando el gobierno federal recortó fondos. La mayoría de estudiantes son los primeros en su familia en apostar por la educación superior.

Los consejeros esperan regresar el próximo mes. Pero Jes Crowell, quien supervisa uno de los programas TRIO, está preocupada por el futuro. El gobierno planea reducir el número de becas y centrar su atención en el desarrollo de la fuerza laboral, en lugar de en la educación universitaria.

“Esta propuesta es una de las amenazas más graves para el acceso a la universidad de los estudiantes de bajos ingresos y de primera generación”, dijo Cromwell.

Los legisladores federales están impugnando los cambios.

Una encuesta revela que mayoría de residentes en NH están descontentos con conflicto en Irán

La mayoría de residentes de New Hampshire dicen que se oponen a la constante acción militar en Irán.

Una nueva encuesta de Saint Anselm College encontró que 6 de 10 votantes registrados en el estado están en contra de la guerra, y que dos tercios de los independientes dicen que están en contra del conflicto.

Estos descubrimientos, al igual que las preocupaciones por la economía, han rebajado los números de encuesta del presidente Trump en New Hampshire, con el 58% de encuestados expresando desaprobación.

Hay poca oferta de langosta este verano, y los precios de los famosos ‘lobster rolls’ podrían subir en la región

El precio del lobster roll o sanduche de langosta podría ser particularmente alto este verano si la oferta no aumenta.

Los pescadores de langosta y minoristas de mariscos dicen que las cosechas han estado limitadas, hasta ahora en el año.

Joby Norton del Mercado de Mariscos Mullaney's en Scituate, Massachusetts dice que cuando las langostas tienen poca oferta y la demanda sube, también suben los precios.

“La gente se sorprende muchísimo con ese precio, pero si tenemos en cuenta que la carne de langosta cuesta 75 dólares la libra... es decir, casi cinco dólares la onza, y si le ponen seis onzas a un rollo de langosta, son casi treinta dólares solo por la carne de langosta”, dijo Norton.

Algunos comerciantes de langostas dicen que no les sorprendería que los sanduches de langostas cuesten $50 en algún momento del verano.

El Departamento de Pesca Marina de Massachusetts dice que los costos fueron afectados por las capturas incidentales en las costas de New England y Canadá, la escasez de mano de obra y el aumento del precio del combustible para los barcos pesqueros.

Esto también pasa en NH:

El astillero naval de Portsmouth está llevando a cabo ejercicios de entrenamiento... que incluyen un simulacro previsto para el miércoles en el que se utilizará munición de fogueo.

Los visitantes y residentes de Portsmouth y Kittery podrían observar mayor actividad en los alrededores de la base.