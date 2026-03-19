‘Como la Fosa de las Marianas’: Los baches preocupan este año. Te contamos por qué.

Chris Leo estaba en camino a casa después de una cena, manejando en la calle Spruce en Manchester, cuando algunos agujeros cavernosos aparecieron. No había otra manera de pasarlos que atravesarlos.

“Piensa que es un abismo negro, como un hoyo negro, y después duplícalo, así es la profundidad de estos baches”, dijo Leo en inglés. “Era como la Fosa de las Marianas”.

Read this story in English here

En uno de esos inmensos cráteres, perdió una llanta. Sus amigos los ayudaron a reemplazarla con una rueda de repuesto, y llegar hasta un sitio seguro. Pero, dijo, la experiencia fue frustrante. Los baches de esta temporada son los peores que ha visto.

“Es probablemente uno de los peores inviernos que hemos tenido en año, así que no puedo decir que es 100% la culpa de la ciudad”, dijo. “Pero sé que el bache ha sido reportado múltiples veces”.

La experiencia de Leo no es única. El invierno ha tenido todos los ingredientes para los baches épicos: Frío intenso, periodos de calor y lluvias. Hay cientos de reportes de baches solo en Manchester que aún no se han resuelto.

El departamento de Obras Públicas en Manchester y otras comunidades no enviaron múltiples solicitudes de comentarios, posiblemente consumidos por el trabajo de reportar los baches (incluso el alcalde Jay Ruais estuvo ayudando). Pero los funcionarios han compartido mensajes en línea, advirtiendo a los residentes sobre las condiciones intensas en el pavimento este año.

Gary Stanley, propietario y operador del negocio de reparador de baches Mr. Pothole, dice que ha trabajado el doble de baches este año que en anteriores años.

“Todos estos baches, creas o no, empiezan con una pequeña grieta”, dijo en inglés. “Así es la vida, ¿no?”

Cuando el agua entra al camino por una grieta, se filtra al suelo debajo del pavimento. Luego se congela en el invierno, levantándose hacia la superficie del pavimento. Una vez que el hielo se derrita, aparece un vacío, una grieta en la que se hunde el pavimento a medida que el tráfico sobrecarga la carretera rota.

Las condiciones de congelamiento y descongelamiento que complican la temporada de baches están apareciendo con mayor frecuencia, dijo Stanley.

“Es debido al cambio climático, eso es lo que pasa”, dijo. “Son patrones poco usuales del clima”.

El cambio climático está aumentando las precipitaciones en New England y potenciando el clima cálido que descongela el hielo. Según una investigación de la Universidad de New Hampshire, esto agrava los problemas de los baches . Para mayor resiliencia, los investigadores dicen que los pueblos podrían construir carreteras más gruesas, y utilizar pavimentos que puedan resistir la humedad de forma más eficaz.

Para la primavera, cuando los baches salen a diario, Stanley dice que la única opción hasta que el clima esté consistentemente cálido es un parche temporal. Las plantas de asfalto cierran durante el invierno, y las reparaciones permanentes deben esperar hasta que el suelo se descongele completamente.

“Ese relleno provisional podría durar un día, un mes o un año, dependiendo de las condiciones climáticas”, dijo.

¿Qué nos aconseja Mr. Pothole para sobrevivir la temporada?

Tómalo suave, conoce tus carreteras, y evita manejar en pavimentos dañados si puedes.

Traducción de María Aguirre