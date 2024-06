Proyecto para legalizar la marihuana sigue adelante. Nuevas cepas del COVID-19.

A continuación, lee las noticias del viernes 7 de junio del 2024.

También puedes escucharlas haciendo clic en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Nuevas cepas del COVID están circulando. Funcionarios de salud recomiendan algunos pasos para protección.

Con nuevas cepas del COVID-19 circulando, funcionarios de salud del estado dicen que los mejores pasos para seguir para protegerte de la enfermedad…no han cambiado.

Las variantes…llamadas FLiRT ya cuentan por la mitad de los casos de los Estados Unidos. Expertos dicen que pueden ser más transmisibles que otras cepas.

El epidemiólogo del estado, el doctor Benjamin Chan, dice que recibir una vacuna actualizada del COVID es la mejor manera de defenderse del virus. Eso, más precauciones básicas como quedarse en casa cuando estés enfermo y asegurarse que las áreas estén bien ventiladas.

[“We're more and more trying to, um, incorporate sort of routine, everyday prevention methods into people's lives that will protect against not only the Covid-19 virus, but also the flu virus and RSV.”]

Casos del COVID están bajos por el momento, pero tienden a subir durante el verano.

Esfuerzos para actualizar los estándares de educación pública enfrentan obstáculo

Los esfuerzos del departamento de educación de actualizar los estándares de educación pública de New Hampshire enfrentan una barrera.

Los estándares, conocidos como las reglas ED 306, gobiernan el currículum e instrucción. Tienen un impacto significativo en el financiamiento de escuelas públicas, y los costos que deben cubrir los contribuyentes.

Un fiscal ha identificado varias preocupaciones en el borrador más reciente de las reglas…y ha planteado varias preguntas sobre si se alinean o no con la constitución estatal.

La junta de educación estatal planea continuar con su trabajo para actualizar las reglas antes de que los legisladores emitan su voto en unas semanas.

New Hampshire está a unos pasos de legalizar la marihuana

New Hampshire está un paso más cerca de unirse a los otros estados de New England en legalizar la marihuana.

Los negociadores llegaron a un acuerdo el jueves durante una audiencia para permitir el uso recreativo de marihuana empezando en el 2026.

Bajo la propuesta, se venderá la marihuana en 15 franquicias estatales, que pagarán 15 por ciento en impuestos.

La cámara y el senado votarán sobre el plan la próxima semana. Si se aprueba, pasa al gobernador Chris Sununu, que ha dicho que si aprobaría un plan en el que las ventas de marihuana son controladas por el estado.

Secretario del estado brinde su apoyo a un proyecto que cambiaría como las personas se pueden registrar para votar en las urnas

El secretario del estado de New Hampshire le está brindado su apoyo a un proyecto legislativo que cambiaría como las personas se pueden registrar para votar en las urnas. Es la primera vez que Dave Scanlan se ha pronunciado sobre la propuesta.

Bajo la ley en este momento, nuevos votantes que no llevan ciertos documentos a las urnas pueden registrarse si firman una declaración jurada. Aunque no haya evidencia de que se abuse de este sistema, republicanos están apoyando un proyecto que eliminaría esas declaraciones, lo que significa que se necesitarían los documentos apropiados en mano para registrarse.

Los demócratas dicen que tener que llevar un pasaporte, actas de nacimiento o naturalización a las urnas puede ser una carga para muchas personas y podría privar a alguien del derecho al voto.

Pero durante una audiencia el miércoles, Scanlan dijo que no cree que eso sea un cambio irrazonable.

El próximo jueves se votará sobre el proyecto. Si el gobernador lo firma, es probable que el estado enfrente una demanda.