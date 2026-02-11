© 2026 New Hampshire Public Radio

Tiny Desk Radio: Jordan Rakei, Yasmin Williams, Sabrina Carpenter

NPR
Published February 11, 2026 at 10:32 AM EST
Sabrina Carpenter performs a Tiny Desk concert at NPR Music in Washington, D.C.
Tiny Desk Radio co-host Anamaria Sayre presents concerts from genre-bending singer Jordan Rakei, fingerstyle guitarist Yasmin Williams and pop icon Sabrina Carpenter.

Jordan Rakei: Tiny Desk Concert

Yasmin Williams: Tiny Desk Concert

Sabrina Carpenter: Tiny Desk Concert

This episode of Tiny Desk radio was produced by Walter Ray Watson, Dhanika Pineda and Noah Caldwell. Neil Tevault is the technical director and Lars Gotrich is the series editor. Suraya Mohamed is the executive producer and Sonali Mehta is the executive director of NPR Music.

