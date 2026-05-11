Compañía presentará nueva demanda por inspecciones de emisiones. Colecta de alimentos en Nashua.

A continuación, lee las noticias del lunes 11 de mayo de 2026

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Empresa que demandó al estado por terminar con programa de inspección estatal lo intentara de nuevo

La empresa que demandó a New Hampshire por el fin del programa de inspección de vehículos del estado perdió una demanda en un tribunal federal y anunció el viernes que lo intentará de nuevo.

Gordon-Darby era el único socio del estado para las pruebas de emisiones. Después de que la Legislatura votara a favor de poner fin al mandato de pruebas el año pasado, la empresa demandó al estado, argumentando que New Hampshire estaba violando la Ley Federal de Aire Limpio.

La demanda revisada no cambia nada de inmediato para los automovilistas del estado: por ahora, no existe la opción de realizar una prueba de emisiones, ni la obligación de hacerlo.

Las primarias estatales de 2028 serán en junio

El día de las elecciones primarias estatales de New Hampshire serán en junio, en vez de septiembre a partir de 2028, bajo una ley firmada por la gobernadora Kelly Ayotte.

Los defensores de la nueva ley afirman que adelantar las primarias tres meses nivelará el campo de juego al dar a los candidatos que no ocupan cargos actuales más tiempo para ganarse a los votantes... Ambos partidos políticos respaldaron el proyecto de ley que crea una primaria más temprana.

Se necesitan más voluntarios para colecta de alimentos en Nashua

El United Way of Greater Nashua busca unos cien voluntarios para una colecta de alimentos a finales de mayo.

Cada año, voluntarios de United Way se sitúan en supermercados de Nashua en honor a Kevin Slattery, quien fue miembro de la junta directiva por mucho tiempo... y para dar a las despensas un impulso necesario al comienzo del verano.

"Mucha gente se va de vacaciones. Por lo tanto, las donaciones disminuyen en las despensas de la comunidad. Y al mismo tiempo, el acceso a los alimentos se reduce para muchos jóvenes porque no reciben alimentación en las escuelas", dijo Mike Apfelberg, presidente de United Way.

Dijo que la inseguridad alimentaria no es tan grave como cuando se suspendieron los beneficios de SNAP hace unos meses, pero que sigue siendo crítica, especialmente con el aumento del costo de la gasolina.

Dijo que aún buscan voluntarios para el 30 y 31 de mayo para pasar unas horas en la entrada de un supermercado y animar a los compradores a adquirir algunos artículos para donar. Para inscribirse, visite unitedwaynashua.org.

Transmitiendo habilidades en restauración de estructuras históricas

New Hampshire está lleno de casas, graneros e iglesias históricas que corren el riesgo de desmoronarse debido a la antigüedad y el descuido. La escasez de trabajadores que sepan cómo reparar edificios antiguos los está poniendo en mayor peligro.

Un programa de la New Hampshire Preservation Alliance intenta formar a la próxima generación de constructores con habilidades históricas... como la estructura de madera, la construcción de muros de piedra y los techos de pizarra.

Joshua Adams, de 17 años, es estudiante de construcción en el Centro Técnico Regional de Concord. Participó en la reciente semana de Exploración de Carreras de la Alianza en Canterbury Shaker Village. Él cree que va poder conseguir más trabajo con estas nuevas habilidades.

"Especialmente en lugares como New Hampshire y Nueva Inglaterra, hay tantas cosas históricas. Solía ir a lugares históricos y museos con mi abuelo todo el tiempo. Y había tanto trabajo por hacer, pero creo que la gente simplemente no se dedica a ello", dijo.

Las encuestas del sector muestran que los jóvenes no se incorporan a la fuerza laboral de los oficios históricos con la misma rapidez con la que se jubilan los artesanos experimentados.

Ex-residentes del centro de detención juvenil estatal se reúnen para protestar por informes recientes de abuso

Antiguos residentes del centro de detención juvenil de New Hampshire se reunieron frente a las instalaciones en Manchester durante el fin de semana para protestar los recientes informes de abuso y negligencia hacia los jóvenes que se encuentran allí actualmente.

Micheala Jancsy tenía 13 años cuando fue ingresada en lo que hoy se llama el Sununu Youth Services Center hace casi veinte años. Dijo que fue agredida físicamente y violada por su consejero allí. Cuando quedó embarazada, una enfermera le dio medicación para terminar con el embarazo, afirmó.

Jancsy ayudó a organizar la protesta del fin de semana para enviar un mensaje a los aproximadamente quince jóvenes que se encuentran dentro de las instalaciones.

"Quiero que sepan que van a superar esto, y quiero que sepan que no se lo merecen. Yo nunca supe eso".

Las acusaciones de abuso siguen bajo investigación por parte de la oficina del Fiscal General, los legisladores y la Oficina Estatal de Defensa del Niño.