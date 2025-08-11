Calor intenso sigue esta semana. Hay una nueva clínica veterinaria de bajo costo.

A continuación, lee las noticias del lunes 11 de agosto de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Sigue el calor intenso esta semana en New Hampshire

El calor intenso seguirá dominando gran parte de la semana en New Hampshire.

En ciudades como Keene, Laconia, Lebanon, Manchester y Nashua, el índice de calor llegará a los 35 grados Celsius.

Lee más sobre cómo mantenerte seguro.

Se espera que un frente frío, previsto para el miércoles o jueves, ayude a aliviar las temperaturas.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las horas más calurosas, revisar el bienestar de los vecinos y, si no se cuenta con aire acondicionado, cubrir con cortinas o toldos las ventanas que reciban el sol directo de la mañana o la tarde.

Cómo se adaptan los cafés locales a los aranceles

Tostadores de café y cafeterías en New Hampshire están lidiando con el aumento de los costos, luego de que el presidente Trump impusiera este mes un arancel del 50% al café importado desde Brasil.

Ese país representa casi un tercio de las importaciones de café en Estados Unidos.Jeff Murphy, dueño de Brewbakers Café y Terra Nova Organic Roasters, en Keene, explica que la incertidumbre es grande y que los precios de los granos ya están subiendo.

Dice que, como muchos en la industria, intenta cerrar contratos lo antes posible para mitigar el impacto de los aranceles, al menos a corto plazo.

A Murphy ya le tocó subir precios este año, cuando el café alcanzó niveles récord. Utiliza granos de Brasil, Colombia, México e Indonesia… todos son países afectados por tarifas estadounidenses.

Fondos atrasados afectan programas para educación de adultos

Varios programas de educación para adultos en New Hampshire siguen esperando fondos estatales y federales que debieron llegar hace semanas. Estos ayudan a pasar el Examen del Desarrollo Educativo General (GED, por sus siglas en inglés) y buscar mejores oportunidades laborales.

En Dover, el centro de educación para adultos no ha podido contratar personal para el semestre de otoño. La directora, Deanna Strand, señala que estos fondos cubren dos tercios de su presupuesto. Dijo que intentan evitar que la educación de los estudiantes se interrumpa, es es más difícil entre más pasa el tiempo.

El Departamento de Educación del estado asegura que los pagos se harán “pronto”, aunque no hay una fecha confirmada.

Citas disponibles en clínica veterinaria de bajo costo en Stratham

La Sociedad Protectora de Animales de New Hampshire inauguró una clínica comunitaria para ofrecer atención veterinaria asequible.

Brinda exámenes, limpiezas dentales, vacunaciones y algunas cirugías para gatos, perros y conejos.

La meta es evitar que las familias entreguen a sus mascotas por no poder pagar su cuidado. En sus primeros días, el centro recibió más de cien llamadas. Las citas están disponibles los martes y jueves, a través de su página web.

Fiscal general de New Hampshire y 50 otros exigen medidas para combatir llamadas automáticas

El fiscal general de New Hampshire, junto a otros 50 fiscales generales, ha exigido a los proveedores de telecomunicaciones que tomen medidas contra las llamadas automáticas ilegales.

Solo en 2024, más de 136 millones de estas llamadas llegaron al código de área 603.

Las empresas señaladas no han cumplido con las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) para rastrear y reducir estas prácticas.