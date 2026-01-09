Trump quiere que petroleras estadounidenses lleguen a Venezuela. Esto es lo que usted debe saber

Lee esta noticia en inglés.

Después de que militares estadounidenses capturaran al mandatario venezolano Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump dejó claro que la operación estadounidense tenía como objetivo, al menos en parte, el control del petróleo de Venezuela.

Este viernes Trump se reunió con los jefes de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca.

"Vamos a discutir cómo estas grandes empresas estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera venezolana y generar millones de barriles de producción de petróleo para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero", dijo Trump en conferencia de prensa el viernes.

La captura de Maduro y comentarios de funcionarios de la administración de Trump llegan en un momento en que Venezuela, que tiene uno de los mayores recursos petroleros en el mundo, no es una apuesta segura para atraer a las grandes compañías petroleras.

Muchas firmas petroleras han visto sus operaciones perjudicadas por sus experiencias previas en el país sudamericano. El mercado petrolero mundial se enfrenta actualmente a un exceso de oferta.

Los precios del crudo están por debajo de los $60 por barril, y las proyecciones de demanda a largo plazo de este recurso son inciertas a medida que el mundo avanza hacia un mayor uso de vehículos eléctricos.

Trump promete abrir paso a las compañías petroleras estadounidenses en Venezuela. Sin embargo, hay una larga historia de intervenciones estadounidenses. Las intervenciones estadounidences en América Latina y Medio Oriente no han tenido buenos resultados", expertos en el sector petrolero dijeron a NPR.

Esto es lo que usted necesita saber sobre el petróleo de Venezuela.

Venezuela tiene enormes recursos petroleros, pero solo produce una fracción de lo que solía generar

Venezuela fue una vez uno de los mayores productores mundiales de petróleo y fue uno de los principales fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), un grupo de algunos de los mayores productores de crudo del mundo, cuyas decisiones ayudan a determinar los precios mundiales del petróleo. Venezuela tiene uno de los mayores recursos petroleros en el mundo.

Sin embargo, mientras el país producía más de 3 millones de barriles al día hace unas décadas, hoy Venezuela sólo extrae alrededor de un millón de barriles diarios, lo que equivale aproximadamente al 1% de la producción mundial de petróleo. Estados Unidos produce alrededor de 13 millones de barriles diarios.

Gran parte del petróleo de Venezuela iba a refinerías en Estados Unidos. Ahora gran parte tiene como destino China.

No todo el petróleo crudo es igual: algunos son físicamente más ligeros y más fáciles de procesar para las refinerías. El petróleo venezolano es pesado y denso, y requiere refinerías especiales. Quemar cualquier tipo de crudo contribuye al cambio climático, pero el petróleo venezolano es "uno de los más contaminantes del mundo en términos de calentamiento global", dijo Paasha Mahdavi, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de California en Santa Bárbara.

Matias Delacroix / AP Photo / AP Photo La refinería El Palito se eleva sobre Puerto Cabello, Venezuela, el domingo 21 de diciembre de 2025

Venezuela debe miles de millones de dólares a compañías petroleras estadounidenses

Compañías petroleras estadounidenses como Chevron comenzaron a extraer petróleo en Venezuela hace alrededor de 100 años y desempeñaron un papel clave en el desarrollo del sector petrolero del país.

Pero entre 2004 y 2007, el entonces presidente Hugo Chávez "básicamente renegoció agresivamente los contratos" con compañías petroleras internacionales, dijo Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina en el Centro de Estudios Energéticos de la Universidad Rice.

ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron el país en 2007 y posteriormente llevaron al gobierno venezolano ante tribunales de arbitraje internacionales. Los tribunales ordenaron a Venezuela pagar a ConocoPhillips más de $10,000 millones y a ExxonMobil más de $1,000 millones. Venezuela solo ha pagado una fracción de esas sumas a ExxonMobil y a ConocoPhillips.

Chevron, sin embargo, se quedó en Venezuela, aunque "no les gustó", dijo Gerald Kepes, presidente de Competitive Energy Strategies, una consultora de energía en Washington, D.C.

Chevron produce hoy alrededor de una cuarta parte del petróleo de Venezuela.

En respuesta a la noticia de la captura de Maduro, el portavoz de Chevron, Bill Turenne, dijo en un correo electrónico: "Chevron sigue centrada en la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, así como en la integridad de nuestros activos. Seguimos operando en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes."

Trump ha dicho que Venezuela ha "robado" la inversión estadounidense en el sector energético del país.

¿Volverán las compañías petroleras estadounidenses?

La industria petrolera en Venezuela está bien establecida y las compañías petroleras tienen una idea bastante clara de lo que encontrarán al perforar. Para empresas como ConocoPhillips, regresar a Venezuela podría ser una oportunidad para recuperar parte de los miles de millones que les debe el gobierno, dijo Monaldi.

En un correo electrónico, el portavoz de ConocoPhillips, Dennis Nuss, escribió: "ConocoPhillips está monitoreando los acontecimientos en Venezuela y sus posibles implicaciones para el suministro y la estabilidad energética mundial. Sería prematuro especular sobre futuras actividades comerciales o inversiones."

ExxonMobil no respondió a una solicitud de comentario.

Aun así, este no es el mejor momento para aumentar la oferta mundial de petróleo, dijo Monaldi. Actualmente existe un exceso de petróleo a nivel mundial.

JOAQUIN SARMIENTO / AFP via Getty Images / AFP via Getty Images Vista aérea de un barco en el río Demerara en Georgetown, Guyana, el 29 de agosto de 2025

El vecino de Venezuela es una estrella petrolera en ascenso

Al lado de Venezuela se encuentra Guyana, un país que recientemente descubrió más de 10,000 millones de barriles de petróleo y es un actor emergente clave en la industria petrolera internacional.

El petróleo de Guyana es más ligero que el de Venezuela, menos contaminante y tiene impuestos más bajos, según Monaldi. Tampoco hay una compañía petrolera nacional en Guyana, como sí la hay en Venezuela

"Todo esto hace que Guyana sea uno de los lugares petroleros más atractivos del mundo", dijo Monaldi.

Si bien ExxonMobil ya no está en Venezuela, es un actor importante en Guyana.

Durante años, Venezuela y Guyana han mantenido una disputa territorial relacionada también con derechos petroleros. En marzo pasado, buques venezolanos ingresaron a aguas territoriales guyanesas acercándose a buques petroleros de alta mar perteneciente a ExxonMobil.

"Sin duda, con un cambio de régimen, Guyana debería sentirse más segura", dijo Monaldi.

La falta de estabilidad política podría ser un factor decisivo

Un aumento en la producción petrolera de Venezuela podría ocurrir con bastante rapidez con más apoyo financiero y una mejor gestión según un análisis de Wood Mackenzie, una consultora en el sector energético.

Pero Mahdavi considera que los planes de la administración Trump para impulsar la industria serán difíciles. Señala que se necesitaron casi dos décadas para revitalizar la industria petrolera de Irak después de la invasión estadounidense, aunque la corrupción y la mala gestión siguen siendo generalizadas.

Y, en última instancia, según Kepes, si no está claro quién está al mando en Venezuela, las compañías petroleras se preocuparán por la viabilidad a largo plazo de sus contratos.

"Nadie va a empezar a invertir en un lugar donde no existe un contrato legal ni un permiso viable para operar, o si existen preocupaciones sobre la estabilidad política y la violencia", dijo Kepes.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.

