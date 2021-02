Noticias Del 5 De Febrero y Una Conversación Sobre La Confianza en La Vacuna

A continuación, lee las noticias del 5 de febrero.

Estado rediseña VAMS para programación de segunda citas de vacunación

Luego de una semana con diez mil residentes con problemas para registrarse para una segunda cita de vacunación, New Hampshire está rediseñando el sistema.

Luego de esta actualización, las citas para obtener segundas dosis serán hechas de manera automática, contó el gobernador Sununu. Cuando reciben la primera dosis, las personas recibirán una carta con la fecha y tiempo exacto de su segunda cita.

El nuevo proceso empezará el domingo. Igualmente, el estado pide paciencia mientras lo ajusta y asesora a las personas que necesitan reprogramar sus segundas citas.

Aunque en número reducido, aun hay brotes de COVID-19 en prisiones y centros de tercera edad en New Hampshire

La lista de brotes activos de COVID-19 en centros de la tercera edad, prisiones y otros escenarios congregados … se reduce cada semana, aunque aun hay más de dos docenas de brotes.

De estos, tres de los cinco brotes más grandes son en prisiones … y más de una docena de centros de salud para la tercera edad combaten un gran grupo de casos de coronavirus, incluyendo al Hillsborough County Nursing Home, con 16 [fallecimientos] y más de 160 [ciento sesenta ]casos entre residentes y personal desde comienzos de enero. El mismo centro tuvo un brote la pasada primavera y verano.

Nashua honra a víctimas del COVID-19 de New Hampshire

La ciudad de Nashua organizó una ceremonia virtual el jueves para honrar a los más de 1,000 [mil] residentes del estado, incluyendo 74 [setenta y cuatro] de la ciudad, que han fallecido por COVID-19.

El evento comenzó con la intervención del Rabbi Jon Spira-Savett, y continuó con la participación del alcalde Jim Donchess, la senadora Maggie Hassan y la congresista Annie Kuster.

Senado apoya ley a favor de madres lactantes que trabajan

El senado de New Hampshire brindó apoyo unánime a un proyecto que requiere a negocios con seis o más empleados, facilitar que las madres lactantes se queden con su trabajo.

Una senadora Demócrata fue la patrocinadora principal del proyecto, quien le dijo a los colegas que esto beneficiará a familias y a la economía.

Los negocios deberán brindar tiempo sin pagar para que las madres puedan dar de lactar. También, exonera a los negocios que puedan demostrar que dichos requerimientos les causan dificultades indebidas.

Pandemia del coronavirus influye en la recolección de impuestos del estado

Grandes recibos de impuestos de negocios ayudaron a superar los objetivos de ingreso de enero. La pandemia continúa afectando las recolecciones de fuentes primarias para el presupuesto estatal.

En cuanto a impuestos de negocios y de bienes raíces, New Hampshire recogió más de lo pronosticado.

Sin embargo, la recolección de impuestos en negocios como restaurantes y hoteles, no alcanzaron lo pronosticado.

Legisladores Republicanos incentivan recortar impuestos de negocios, lo cual se espera que el gobernador Sununu incluya en planes. Los demócratas advierten que esto no sería realmente un beneficio.

Áreas de esquí de New Hampshire encuentran oportunidades luego de tormenta de nieve

La tormenta de nieve de esta semana fue beneficiosa para las áreas de esquí. Las buenas condiciones de la temporada permitió que los senderos abrieran caminos adicionales antes de las vacaciones de febrero.

Louise Smith, vocero de Loon Mountain Resort, dijo que la tormenta fue algo bueno y la apertura de nuevos senderos permitirá que los visitantes exploren nuevas experiencias.

Las áreas de esquí continúan operando bajo algunos protocolos de seguridad, con ciertos límites en ventas de entradas y capacidad reducida en las cabañas.

Se recomienda a los esquiadores, planear con anticipación y tomar en cuenta todas las restricciones y límites posibles.

La aspirante doctora, Laura Valencia, de la junta directiva del hospital Lamprey Health Care en Nashua, nos cuenta la importancia de crear confianza alrededor de la vacuna contra el COVID-19

En los últimos meses, hemos aprendido más sobre la vacuna en contra del COVID-19: se dice que las dos que se distribuyen actualmente en Estados Unidos son eficaces y seguras, tanto la Pfizer como la Moderna. Científicos llevan más de una década desarrollando la ciencia y técnica que facilitó la creación de la vacuna en tiempo récord.

Sin embargo, la distribución de la vacuna del COVID-19 en New Hampshire trae muchas dudas y preguntas entre las comunidades de color, por lo que ciertas iniciativas están trabajando en construir confianza en la vacuna, especialmente, cuando hay una historia de racismo médico que existe hasta hoy.

Para hablar más sobre el tema, tenemos a Laura Valencia, la integrante más joven de la junta directiva del hospital Lamprey Health Care en Nashua.

Ella planea empezar sus estudios en medicina este año.

Laura, bienvenida.

Laura Valencia: Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme, Daniela. Estoy muy feliz de estar aquí hablando con los dedos sobre este tema muy importante.

Daniela Vidal Allee: Como mencioné al principio, planeas estudiar medicina. Quería preguntarte como la pandemia y sus desigualdades han cambiado transformado tus aspiraciones como futura doctora?

Laura Valencia: Muchas personas me dicen que si no estoy asustada o preocupada por esta carrera que yo he escogido,viendo como la pandemia ha pasado, pero a mi me parece que eso me da más razón para seguir con esa carrera, porque a mi me encantaría participar en los esfuerzos que están haciendo en estos momentos para sacar la información y ayudar a la comunidad entender cómo podemos mejorar y cómo podemos mejorar la probabilidad entre la comunidad, porque somos muy afectados en estas cosas.

Daniela Vidal Allee: Laura, cuéntanos algo como básico … ¿por qué construir confianza alrededor de la vacuna es importante durante su distribución?

Laura Valencia: Pues, a mí me parece que nosotros queremos mejorar la situación y queremos volver a algún sentido de la normalidad y queremos reducir ansiedad como la comunidad. Pero para hacer eso tenemos que mejorar la confianza en el sistema para hacer progreso, porque sin informarnos no vamos a tener confianza y si no tenemos la confianza, no vamos a tener la vacuna y no vamos a saber cómo podemos mejorar la situación ... vamos a seguir igual.

Daniela Vidal Allee: ¿Qué preocupaciones existen en las comunidades de color y en la comunidad latina sobre la vacuna?

Laura Valencia: Hay algunas preocupaciones de que las clínicas van a dar información al estado. Pero ese no es el objetivo del estado más que todo quieren ver cómo siguen las personas y los síntomas que de pronto van a tener después para tener toda esa información, para sus ahmm, para poder usarlo más adelante. Lamprey no va a dar los nombres de los pacientes al estado sin el permiso del paciente.

Daniela Vidal Allee: Un aspecto que contribuye a la desconfianza quizás para como comunidades latinas y comunidades afroamericanas es el racismo también, un aspecto de nuestra sociedad americana que forma parte de todos los sistemas, incluyendo el sistema médico. ¿Nos puedes explicar qué es el racismo médico?

Laura Valencia: El racismo médico se refiere a a varias cosas, pero a los estudios han mostrado de que ciertas comunidades como la las personas de color, los latinos tenemos más gran probabilidad de ciertas enfermedades y ciertos tratamientos de salud. Pero hemos visto mucho progreso en este lado también. Como vamos viendo más y más doctores de color y más y más, hemos visto mejor tratamiento. Y me parece a mí que también hay mucha desconfianza en el sistema porque muchas veces tenemos diferentes creencias y no siempre se puede comunicar esas creencias y la forma en que a nosotros nos gusta que ser tratados.

Pero cuando uno se encuentra un doctor que puedes comunicar muy bien con esa persona y se puede hablar, ellos no lo van a obligar a uno hacer algo de que uno no está cómodo en hacer, entonces estas fuentes abiertas de comunicación son muy importantes para poder tener una relación positiva con su doctor y con el sistema de salud en general.

Daniela Vidal Allee: Laura, cuéntanos un poquito sobre los esfuerzos o iniciativas que está haciendo Lamprey para construir confianza en la vacuna y en darle más información a las personas que son pacientes ahí

Laura Valencia: En estos momentos, Lamprey está trabajando para sacar más información a la comunidad para enseñar más sobre la vacuna.También están tratando de trabajar con el estado para tratar de usar algunos de los las asignaciones para ofrecer vacunas desde su clínica móvil. Con esta clínica móvil, Lamprey va a poder ofrecer sus servicios en varios lugares de la comunidad para reducir los obstáculos de transportación.

Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu entrevista. Muchas gracias por tenerme.

Aún se tienen que programar las clínicas móviles. Cuando tengamos esa información, la vamos a compartir.. Les recordamos que NO se necesita seguro de salud para recibir una vacuna. Son gratis.

También, si eres paciente de Lamprey Health Care y tienes alguna pregunta, Laura recomienda llamar al (603) 816-7153 y pedir hablar con Bárbara Costa, o mandarles un mensaje por Facebook.